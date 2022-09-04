Кнутов: "Третий русский корпус" будет давить ВСУ под Херсоном или в Донбассе

Вряд ли Генштабу РФ придется снимать подразделения с Донбасса и усилять группировку на Херсонском направлении. Сил там хватит, чтобы сдержать контратаку ВСУ. Кроме того, погода позволяет успешно действовать артиллерии и ВКС России.

Об этом сообщил директор Музея войск ПВО, военный эксперт Юрий Кнутов.

А куда будет переброшен формирующийся сейчас "3-й русский корпус", будет зависеть от обстановки, отметил аналитик. По его словам, если под Херсоном всё ограничится единичными контрударами украинской армии, то незачем перебрасывать туда силы и ослаблять давление в Донбассе.

"Я бы постарался это давление усилить. Это позволило бы нам продвинуться ближе к Славянску и Краматорску к линии Северск — Соледар — Артёмовск — Авдеевка — Марьинка — Угледар. Я бы сосредоточился на том, чтобы её прорвать и выйти во фланг славянской группировке. Это более перспективно", — в интервью изданию "Украина.ру" отметил эксперт.

Если у ВС РФ всё будет получаться, то Киев будет вынужден снять войска, чтобы укрепить силы в Донбассе, приостановив продвижение на Херсонском направлении, подытожил Кнутов.