Кадыров: началось масштабное наступления милиции ЛНР и "Ахмата" в ДНР

Лидер Чеченской Республики Рамзан Кадыров проинформировал, что второй корпус Народной милиции ЛНР и подразделение специального назначения "Ахмат" начали масштабное наступление на позиции украинских боевиков в Донецкой Народной Республике.

По его словам, бойцы союзных сил ведут активное продвижение в направлении населённых пунктов Соледар, Яковлевка и Северск.

"В Донецкой Народной Республике спецназ "Ахмат" и 2-й корпус ЛНР начали масштабное наступление в нескольких районах. Наши бойцы активно продвигаются в направлении Соледара, Яковлевки, Северска", — говорится в сообщении чеченского лидера.

Кадыров отметил, что пауза в ведении боевых действий была сделана специально и она себя полностью оправдала, потому как противник, расслабившись, раскрыл свои позиции.

Ранее он сообщил, что что "бесхребетность и серая предсказуемость бандеровцев" расстраивают воинов отряда "Ахмат". Бойцы скучают в окопах и "требуют, чтобы неприятель дал о себе знать".