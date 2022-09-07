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Автор Любовь Степушова

Никто не знает, что случится на Изюмском фронте

Силовые структуры » Министерство обороны

Официальный Киев ничего не сообщает о наступлении ВСУ на Изюмском фронте, как и официальная Москва — о ситуации вокруг Балаклеи. Но Телеграм-платформа широко освещает противоборство.

Никто не знает, что случится на Изюмском фронте

Балаклея пока не взята ВСУ, но всё возможно

Российский Телеграм-канал "Рыбарь" пишет, что ВСУ пытаются развить наступление вдоль трассы Балаклея-Купянск. Другие российские паблики утверждают, что освобождённая Балаклея уже отрезана с севера, а дорога, ведущая в город с запада, простреливается. То есть город находится в оперативном окружении.

Замысел Генштаба ВСУ следующий — ударами на Волхов Яр и Савинцы перерезать две трассы снабжения, ведущие в "выпирающую" выступом Балаклею.

Одновременно ВСУ пытаются развивать наступление в направлении на Купянск формируя резервы в Андреевке, перебрасывая туда подкрепления из-под Киева, Чугуева и Харькова.

Сама Балаклея, по данным россиян, на вечер 7 сентября, не взята, благодаря самоотверженности частей СОБР из Башкирии и Самары. Они под Волоховым Яром больше суток отбивают атаки ВСУ якобы в полном окружении.

Как пишет Телеграм-канал "Оперативные сводки", связь с росгвардейцами в Балаклее "вполне себе устойчивая", потери у них незначительные.

Военный аналитик Юрий Подоляка сообщил днём в своём Телеграм-канале, что "в бой вступили спешно переброшенные резервы ВС РФ, которые отразили атаки и не дали противнику взять Шевченково".

В российском ТГ-сегменте царит удивление — как же так, все специалисты предсказывали наступление на этом участке, а Минобороны оказалось к нему не готово.

Изюмское наступление повторит судьбу Херсонского

В украинском ТГ-сегменте царит другое сомнение — как бы это наступление не повторило судьбу Херсонского.

Украинский Телеграм-канал 93 омбр "Холодний яр" сообщает, что ВСУ установили контроль над населёнными пунктами Байрак и Красная Гусаровка. Позже канал сообщил, что россияне на Балаклейском направлении "вытащили "Солнцепеки".

Автор ТГ-канала утверждает, что наступление на Балаклею "устроено" для того, чтобы не пришлось отвечать на вопрос общественности по поводу Херсонского контрнаступления — который — "всё".

По его словам, под Балаклеей в бой вступили подразделения ВСУ, подготовленные в Британии, с помощью которых Киев обещал осенью кардинально изменить ситуацию в операции. Но автор канала не исключает, что наступление на Балаклею и Изюм будет развиваться в таком же ключе, как и наступление на Херсон.

"С инженерным обеспечением мы откровенно "забили" — а это непростительно для реально серьезного замысла. Про воздушное прикрытие я уже говорил, тут без комментариев. Неужели это опять очередная версия "Херсонского контрнаступа", — пишет  "Холодний Яр".

По его мнению, частям ВСУ было поставлено слишком много задач, из-за чего большинство действий превратились в сплошной "кавалерийский наскок".

"Сил у нас больше, чем у россиян, но вот с воздухом… И даже до прибытия опоздавших подкреплений россиян мы не выполнили план-минимум. И это плохо", — пишет автор канала "Холодний Яр".

По мнению канала "ЗеРада", наступать в районе Харькова у ВСУ получилось лучше, чем под Херсоном, потому что город-миллионник "прикрыл части и средства".

Но авторы паблика предупреждают, что, несмотря на участие 9000 человек и 200 танков, ни о каком окружении всей Изюмской группировки ВС РФ и союзных сил речи не идёт.

"Речь идёт об окружении Балаклеи и только. И то это сделать будет сложно, учитывая малую глубину окружения, которая простреливается насквозь. Скорее, расчёт делается на психологический фактор и особенности противостоящих ВСУ частей. Если СОБР РФ продержится до ночи, уже ВСУ придётся очень тяжело, так как подойдут резервы. Пока по атакующей группе работает вся авиация РФ в радиусе", — указывает ЗеРада.

ВСУ устраивают медийный эффект для Запада

8 сентября состоится встреча Киева с западными спонсорами в формате "Рамштайн" (министры обороны стран НАТО). Как пишет украинский ТГ-канал "Резидент", "Зеленский использует ограниченное контрнаступление на Юге и Харькове для получения новой военной техники от Запада".

"ВСУ все время оборонялись, а в последние две недели впервые стали атаковать на нескольких участках фронта, что позволяет повторить медийный эффект, который был при отступлении российских войск из Киевской, Черниговской и Сумской областей. Перед встречей в Рамштайне это сильный сигнал для Запада, что Украина может вести наступательную войну", — подчёркивает канал.

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