Корреспонденты "Русской весны" публикуют видеокадры военной техники Вооружённых сил РФ, направляющейся в зону проведения спецоперации. На кадрах можно увидеть длинную колонну боевых машин с маркировкой Z и V. По данным издания, кадры были сделаны у российско-украинской границы. Где именно была осуществлена съёмка, источник не уточняет.
"Подмога близко", — констатируется в публикации.
Ранее сообщалось, что дополнительные силы ВС РФ были переброшены в Харьковскую область Украины, где ВСУ продолжают попытки прорыва к дороге Чугуев — Изюм недалеко от города Балаклеи.
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Захват бойцами ВСУ села Высокополье в Херсонской области "ничего не даст". Оно переходило из рук в руки с марта.