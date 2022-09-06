ВС РФ перебрасывают значительные силы на линию фронта СВО на Украине

Корреспонденты "Русской весны" публикуют видеокадры военной техники Вооружённых сил РФ, направляющейся в зону проведения спецоперации. На кадрах можно увидеть длинную колонну боевых машин с маркировкой Z и V. По данным издания, кадры были сделаны у российско-украинской границы. Где именно была осуществлена съёмка, источник не уточняет.

Значительные силы армии России перебрасываются к фронтам

"Подмога близко", — констатируется в публикации.

Ранее сообщалось, что дополнительные силы ВС РФ были переброшены в Харьковскую область Украины, где ВСУ продолжают попытки прорыва к дороге Чугуев — Изюм недалеко от города Балаклеи.