Зеленский пошёл ва-банк, бросив элитные части на Балаклею

Киев пошёл ва-банк, начав второе наступление — в Харьковской области на Балаклею.

Наступление ВСУ на Балаклею не было неожиданным

Наступление в Харьковской области предсказывали многие. Балаклея сильно обстреливалась ВСУ последние несколько дней. В городе были погибшие и раненые.

Военкор Евгений Поддубный 31 августа написал в своём Телеграм-канале, что ВСУ могут попробовать "поиграть в атакующие боевые действия" между Изюмом и Балаклеей.

По мнению военкора, для глубокого продвижения у ВСУ "не хватит ни сил, ни качества боевого управления этими силами".

Харьковский Телеграм-канал "Иди и смотри" неоднократно сообщал, что ВСУ готовятся к наступлению в области. Во вторник канал информировал, что "наступление пойдет с двух сторон от Изюмской трассы (М-03), а также южнее освобожденного Святогорска".

ВСУ зацепились за окраины Балаклеи

Воюющий на изюмском фронте российский военнослужащий, автор Телеграм-канала "Старше Эдды" пишет, что ВСУ с участием танков и артиллерии "с утра зацепились за окраины города", но основное направление удара — это трасса Балаклея-Купянск, куда они и пытаются прорваться.

Старше Эдды утверждает, что пока "отрезать Балаклею у ВСУ не получилось".

Военный аналитик Юрий Подоляка уверен, что наступление ВСУ под Балаклеей пока идет по сценарию боёв на Херсонском направлении (под Давыдовым Бродом). Противник быстрым броском попытался отрезать город охватом с севера через населённый пункт Вербовка с целью перерезать трассу на Волохов Яр.

По мнению Юрия Подоляки, с этой задачей он не справился, так как был остановлен на реке Крайняя Балаклейка. Аналитик указывает, что, по его данным, 65-ый артиллерийский склад, вопреки утверждениям Киева не взят.

В Балаклее расположены огромные склады боеприпасов, которые ВСУ пришлось оставить при отступлении, поэтому взятие города способно надолго решить проблему снарядного голода Украины.

Зеленский пошёл ва-банк

Но, конечно, главная цель в другом. Украинский Телеграм-канал " Резидент" отмечает, что в атаку брошены лучшие части ВСУ, которые находятся "теперь в мясорубке по желанию политиков".

Причина — для Киева сейчас принципиально важно достигнуть результата, чтобы сохранить военную помощь Запада.

"Офис Президента пошёл ва-банк, бросив все резервы на контрнаступления", — пишет "Резидент".

Наступление ВСУ под Херсоном не достигло целей

Чуть более недели назад ВСУ начали наступление на Херсонском направлении, но упёрлись во второй оборонительные рубеж и продолжить атаку не хватает сил.

Из трёх основных ударов только один позволил продвинуться на 10-15 км южнее Давыдова Брода, а затем части ВСУ попали в огневой мешок. Генштаб был вынужден менять стратегию и сосредоточиться на захвате населённого пункта Высокополье. Это, конечно, не та цель которая ставилась — занятие Каховки и затем Херсона.

Россия не будет спешить с наступлением

Минобороны РФ отчиталось, что ракетным ударом по Чугуеву уничтожен штаб командования Балаклейской операцией.

Москва не форсирует наступление и ввод резервного 3 армейского корпуса, по одной простой причине — чем больше ВС РФ и союзные силы освободят территорий, тем больше нужно будет вкладываться в обеспечение и поддержание жизни населения, особенно зимой.

Поэтому в интересах РФ отдать в краткосрочной перспективе проблемы пока ещё украинских городов киевскому режиму. Неспособность властей их решать ляжет на плечи Владимира Зеленского. Москва делает ставку на военный переворот, в результате которого к власти придут пророссийские силы.

Второй вариант — наступление весной в условиях перемолотой армии Украины и ослабленного Запада.

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