Гражданское общество России обеспечило прорыв в применении БПЛА в СВО

Гражданское общество России успешно исправляет недостатки работы Минобороны. Огромный шаг вперёд сделан в применении на фронтах СВО беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Есть успех в применении БПЛА на фронтах СВО

В ВСУ жалуются, что русские стали эффективно применять БПЛА, отчего украинцы несут потери в живой силе.

"Последнее время враг активно применяет боевые коптеры, после чего у нас много раненных осколками. Бойцы погибают тупо от потери крови", — пишет боевик 35 бригады ВСУ.

Российские телеграмеры публикуют массу видео об успешном поражении живой силы и техники ВСУ с применением беспилотников, причём, это, как правило, малые БПЛА.

Граждане России обеспечили армию малыми БПЛА

Русская армия в СВО подтянулась к мировым стандартам применения дронов. Это сделано благодаря усилиям гражданского общества, которое развернуло сбор средств на покупку дронов китайского производства.

Это линейка "Мавик" (DJI Mini, "Мавик 3" и другие). По большому счёту — это игрушка, но она может многое.

Миниатюрный "Мавик":

практически полностью решает вековую проблему целеуказания и корректировки артиллерийского огня, так как постоянно висит над районом цели;

обеспечивает точность ударов обычными артснарядами, сопоставимую со стрельбой высокоточными боеприпасами. Резко снизилось требуемое для поражения целей число снарядов и орудий;

обнаруживает противника в укрытиях и на манёврах, на подступах к позициям, и даже приспособлен под сброс гранаты по целям;

выявляет своих раненых на поле боя, что спасает им жизни.

Оснащаются квадрокоптерами взвод и рота, то есть люди в окопах. Причём, закупаются "Мавики" частным образом в Интернете или даже оптом через представителей в Китае, но системный подход обычных активистов обеспечил результат.

Многие активисты идут дальше приобретения и отправки дронов в войска (например, Роман Сапоньков) и занимаются прошивкой этих БПЛА, софтом для них, организуют и обучают людей, чинят сломанные и решают массу других задач. Большой вклад внёс Владлен Татарский, который организовал фронтовые курсы.

Минобороны тоже старается

Минобороны РФ, вероятно, закупило много иранских беспилотников самолётного типа. Фактом использования иранских БПЛА российской армией может являться опубликованный в августе видеоролик. Применённый БПЛА опознан специалистами, как иранский БПЛА Qods Yasir.

Этот дрон тоже небольшой, он ведёт разведку 8 часов на дистанции 200 километров, имеет автономность 20 часов, потолок 16 000 метров, дальность связи до 100 км и может сбросить один боеприпас.

Минобороны РФ, также, вероятно (официальных данных нет), наладило производство собственных БПЛА. Это барражирующие беспилотники "Герань".

13 сентября украинские власти сообщили, что военные сбили "Герань- 2" около Купянска. Согласно мнению специалистов, этот беспилотник почти идентичен БПЛА "Шахед-136" с заявленной дальностью полёта до 2500 километров. "Шахед-136" фактически является ракетой средней дальности. Он имеет возможность не просто поражать назначенную цель, но и вести наблюдение и выбирать объект для атаки.

В Донецке уже работает центр подготовки операторов БПЛА на базе Республиканского центра беспилотных систем им. Владимира Жоги.

Слёт операторов БПЛА предлагает меценатам спонсировать частное производство

Как пишут специалисты, нехватка боевых дронов ещё "страшная" по причине забюрократизированности процесса изготовления по линии ВПК.

Участники первого слёта операторов боевых БПЛА "Дронница" предлагают:

Искать спонсоров, которые заинтересованы в победе в войне, а не в заполнении бумажек; Конструировать максимально дёшево, без раздувания цены; Сделать упор на надежность, технологичность в производстве, удобство и интуитивность применения; Собирать в условных "гаражах", но сразу крупную серию; Дать десяти программистам нормальную (западную!) зарплату, чтобы они разработали удобный и отлаженный софт; Скупать всю критичную электронную компонентную базу, пока к ней есть доступ, формировать технический запас.

Всё это не отменяет штатной работы ВПК, указывают авторы идеи.

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