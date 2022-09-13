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Расчёты беспилотников "Отважных" оставляют боевиков ВСУ без связи

Силовые структуры

Отряд "Отважных" российской армии продолжает освободительную спецоперацию на Украине.

Группировка "О" бьёт националистов не только привычным для уничтожения оружием, но и современными методами. Об этом сообщает издание "Русская Весна".

На Харьковском направлении подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ВС РФ при помощи беспилотных летательных аппаратов проводят аэроразведку, вскрывают позиции бандеровцев и блокируют их связь. Всё это в комплексе нарушает систему управления группировкой боевиков ВСУ.

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Расчёты беспилотников "Отважных" оставляют боевиков ВСУ без связи
Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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