Расчёты беспилотников "Отважных" оставляют боевиков ВСУ без связи

Отряд "Отважных" российской армии продолжает освободительную спецоперацию на Украине.

Группировка "О" бьёт националистов не только привычным для уничтожения оружием, но и современными методами. Об этом сообщает издание "Русская Весна".

На Харьковском направлении подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ВС РФ при помощи беспилотных летательных аппаратов проводят аэроразведку, вскрывают позиции бандеровцев и блокируют их связь. Всё это в комплексе нарушает систему управления группировкой боевиков ВСУ.

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