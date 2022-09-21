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Автор Андрей Николаев

Балтийскому флоту приготовиться: НАТО не дремлет

Силовые структуры » Министерство обороны

Балтийское море всё больше и больше интересует натовских моряков. Нынешний год станет, пожалуй, рекордным по количеству заходов военных кораблей НАТО в этот регион. Вот и несколько дней назад два крупных десантных корабля военно-морского флота США завершили визит в Польшу. Но ушли ли они далеко и надолго?

Балтийскому флоту приготовиться: НАТО не дремлет

Эти суда относятся к классу так называемых универсальных десантных кораблей (УДК). И сами по себе никакой военной мощи не представляют, имея на борту довольно скромное оборонительное вооружение. Но очень опасно то, что они могут перевозить.

УДК устроены как матрёшка, внутри почти 200-метрового корпуса имеется док-камера, в которой могут поместиться сразу несколько малых десантных судов на воздушной подушке или несколько десантных катеров. Сочетание этих типов по количеству может быть разным. И может составлять 2-4-5-6.

За счёт такого устройства универсальный десантный корабль может выгрузить десантные катера, не входя в зону досягаемости береговой артиллерии противника, а именно за несколько десятков миль. Далее уже эти катера доставляют подразделения морской пехоты до береговой линии. Причём, самый крупный из этой группы УДК Kearsarge может одномоментно произвести высадку до 1600 человек из состава морской пехоты США.

Второй корабль из этой группы Guston Hall обладает более скромными возможностями, но и их хватает, чтобы произвести высадку около 500 человек личного состава морской пехоты. Таким образом, суммарная численность частей десантных подразделений на этих двух кораблях — более 2 тыс. человек, что сопоставимо с боевой численностью мотострелковой бригады ВС РФ.

Но и это еще не всё.

УДК Kearsarge, по сути, является ещё и небольшим авианосцем. На его борту могут базироваться, например, новейшие американские истребители-бомбардировщики F-35 (в версии вертикального взлёта и посадки). Одним из видов его вооружения являются крылатые ракеты AGM-158 JASSM, с дальностью действия до 370 км. Хотя, есть модификации с дальностью до 1000 км.

Кроме того, базовым авиационным средством для этого судна являются десантные конвертопланы "Оспрей". Этот летательный аппарат — нечто среднее между вертолётом и самолётом, и он способен доставить на берег около 20 десантников.

Учитывая такой потенциал этой корабельной группы, стоит ли говорить о том, к чему готовится морская пехота США на Балтике. Кстати, такой класс кораблей в российском флоте пока отсутствует. В бытность министра обороны Сердюкова Россия заказывала постройку кораблей похожего типа во Франции — всем известная история с Мистралями — но после санкций 2014 года пришлось от этого контракта отказаться. В настоящее время ведётся строительство на российских верфях двух таких судов, но завершено оно будет ещё не скоро. Плановые сроки их спуска на воду — конец 2020-х годов.

Польский публицист и бывший офицер Максимилиан Дура так прокомментировал заход американских кораблей в регион:

"Американцы хотят показать свою силу на Балтике. Они начинают относиться к ней, как к своей территории, и такие корабли, как УДК Kearsarge, никогда раньше не были в Балтийском море".

Правда, польский эксперт сильно лукавит, говоря о том, что корабли первый раз появились на Балтике.

УДК Kearsarge на Балтике, как минимум, с мая этого года. Первый раз он отметился в порту Таллина. В это время проходили совместные учения по отработке взаимодействия с флотами Швеции и Финляндии. Главной задачей учений была отработка системы связи в преддверии более масштабных манёвров BALTOPS-22.

А вот уже в BALTOPS-22 было задействовано 14 стран НАТО, плюс Швеция и Финляндия, вероятные кандидаты на вступление в блок. Только из корабельного состава участвовало около 75 судов, не говоря уже о десятках боевых самолётов авиационной группировки НАТО. Что по боевым кораблям почти в полтора раза больше всего боевого состава Балтийского флота России.

Странно, учения закончились ещё в июне, а морская пехота США всё ещё крейсирует по Балтике, и, видимо, уходить не собирается.

Стоит заметить, что каждый такой корабль — это, по сути, плавучая военная база сил НАТО. Правда, тяжёлой бронетехники именно на этих судах не очень много. Но в Восточной Атлантике США постоянно держат корабли-склады, которые в течение нескольких дней могут оказаться, например, в Прибалтике, доставив десятки единиц боевой техники. И кстати, не исключено, что десантные корабли США Kearsarge и Guston Hall, уже приступили к выполнению этой задачи под легендой учений.

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Редактор: Алексей Ткаченко, Куратор: Александр Артамонов
Темы сша нато армия польша балтийское море
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