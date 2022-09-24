Военспецы: После референдумов - ультиматум и залп по Украине

По итогам референдумов на освобожденных территориях, бывшие республики и области Украины решат войти и будут приняты в состав России.

Однако, в таком случае получается — на новой территории России проходят боевые действия, армия иностранного государства бомбит, стреляет, взрывает гражданские и военные объекты, убивает жителей, ездит на танках, и так далее.

При этом президент России уже заявлял, что целостность и суверенитет нашей страны будут защищаться всеми средствами — не исключая оружие повышенного могущества и даже ядерное оружие.

В соцмедиа обсуждаются варианты дальнейших действий России — после воссоединения с новыми территориями:

Ультиматум Украине и ЕС-Западу о выводе войск

Удары по инфраструктуре Украины

Применение тактического ядерного оружия

Применение мобилизованного резерва

Другие варианты

"Юридическое перемещение линии столкновения автоматически подразумевает смену типа используемого вооружения со стороны России, аккуратно назовем это так. На самом деле, если посмотреть референдумы, то в их тезисах появился явный акцент — голосование за безопасность" — заявил Pravda.Ru политолог Андрей Гусий.

"Понятно, что после присоединения люди хотят увидеть изменение, резкое и понятное. Таким может быть только резкий ответ на бомбежку. Можно говорить об ультиматуме Украине и Западу и выводе войск, но надо понимать, что это не принесет ожидаемого результата, бомбить будут, диверсии и теракты будут. Сейчас по приграничным регионам России тоже "прилетает" — рассказал он.

"Скорее можно говорить о том, что будут проводить удары по инфраструктуре Украины, усилится ответная бомбардировка. Мобилизованный резерв еще не скоро окажется на линии столкновений, а присоединение будет уже на днях" — считает эксперт.

"Применение тактического ядерного оружия - наиболее логичный из ходов, если говорить о перспективах. Наверное, это будет позитивно восприниматься в России, если сравнивать с мобилизацией. Будем реалистами, после присоединения территорий будут переговоры и прекращения огня или эскалация до предела. Предпосылок для стола переговоров на горизонте нет, да и цели у Украины другие" — заключил Андрей Гусий.

"Будет ультиматум вывода войска из Запорожья, из некоторых городов Донецкой области. Потом мы нанесем удары по территории государства, которое покушается на нашу территорию, на наших граждан. Это очевидно" — поделился с Pravda.Ru военный эксперт Владимир Литовкин.

"Удары по инфраструктуре Украины обязательно будут — по инфраструктуре, безусловно, будут нанесены удары по тем территориям, откуда будут вести стрельбу по нашей земле. Также обязательно надо будет "отодвинуть" украинские боевые системы от наших границ как минимум на 300 км (на которые летают ракеты HIMARS)" — добавляет он.

"Применение же мобилизированного резерва — это необязательно стрельба по территории Украины. Это еще и могут быть вопросы охраны границы, жителей, объектов и администрации тех районов, которые присоединяться к России, объектов жизнеобеспечения, борьба с диверсантами. Много работы для новых подразделений, которые будут направлены в тот район" — констатирует эксперт.

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