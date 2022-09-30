Важная победа России: Красный Лиман выстоял

Красный Лиман 30 сентября устоял и, судя по всему, устоит и дальше. Это важная победа ВС России.

Красный Лиман держался вопреки желанию Минобороны

В Кремле в этот день были намечены торжества по случаю принятия в состав РФ новых регионов. А город Красный Лиман в Харьковской области к полудню находился в оперативном окружении, ВСУ подходили к городской застройке. Такая ситуация наблюдалась уже неделю, и создавалось впечатление, что военное руководство РФ не спешит на помощь осаждённому гарнизону.

Украинские ТГ-каналы подчёркивали, что главной задачей для ВСУ было ворваться в Лиман до начала выступления Владимира Путина на подписании договоров о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Целью киевского режима было показать российских солдат убитыми, взятыми в плен, чтобы испортить праздник воссоединения русских земель и воодушевить своих солдат и западных союзников.

По некоторым данным, силы ВСУ на этом участке плюс наёмники составляли до 6 тысяч человек, по другим данным — до 20 тысяч, что в разы превосходило силы (теперь уже) россиян.

По рассказу одного из российских солдат, украинские нацисты под Лиманом наступали цепью.

"Я видел, как пули попадают в людей, они падают, но как ненормальные продолжают идти. Сколько мы убили, не знаю, но многие упали из них. Выжившие ушли. Через час из того же леска вышла ещё толпа уже под прикрытием БМП, наш миномёт снова начал по ним работать".

Боец выразил уверенность, что украинские солдаты и наёмники шли под наркотическим угаром, "потому что их косит, а они идут".

Минобороны решило прийти на помощь упрямому гарнизону Лимана

По словам исполнительного директора Союза добровольцев Донбасса, полковника Андрея Пинчука, город держался "только благодаря морально-волевым качествам наших ребят". Пинчук заявил, что Россия может победить в сражении за Красный Лиман, и всё необходимое для этого есть.

"Есть только два выхода: либо гибель бойцов из Союза добровольцев Донбасса, либо наше контрнаступление. Третьего варианта нет", — сказал он в интервью Украина. ру

Вероятно, такая позиция была доведена до военно-политического руководства РФ, также до него достучались в социальных сетях.

Российские подкрепления подошли к трассе Торское-Кременная около 18 часов, судя по сообщениям военных ТГ-каналов. Ещё раньше начались атаки ВВС РФ по позициям ВСУ.

"За Лиман идёт встречный бой, подошли резервы брошенные на деблокирование", — сообщил ТГ-канал "Записки Ветерана". Он добавил, что российские войска атакуют противника в населённом пункте Ставки возле Лимана.

Через час пошли официальные сообщения. Полковник полиции ЛНР Виталий Киселев заявил РИА Новости, что ВСУ планировали до пятницы отрезать Красный Лиман от Сватово и Кременной, "но у них ничего не вышло". Корреспонденты агентства проехали от Кременной до Торского и подтвердили, что село находится под полным контролем тогда ещё союзных сил.

Позже глава ДНР Денис Пушилин проинформировал, что ситуация в Красном Лимане остаётся тяжелой, но "наши подразделения выдерживают натиск, подкрепление подтягивается".

Значение удержания Красного Лимана

Около 23 часов украинский ТГ-канал "Легитимный" сообщил со ссылкой на источник в офисе президента Зеленского, что если ВСУ не удастся взять Лиман в течении двух-трёх суток, ситуация может резко измениться, и уже многотысячная группировка ВСУ может попасть в окружение. Тогда придётся спешно отступать.

"Ситуация в том направлении очень хрупкая", — считает источник.

Ещё через полчаса военкор Евгений Поддубный подтвердил, что подошедшие части ЮВО отогнали от дороги Кременная-Торское мобильные группы противника. Но дорога по-прежнему находится под огневым воздействием местами, есть угроза так же из Ямпольского леса.

"Угроза окружения всё ещё существует", — считает Поддубный.

Тем не менее, то, что Красный Лиман устоял в такой праздничный день — это важная победа России, в том числе, в информационном поле, которая резко повысит боевой дух российской армии и настроение россиян.

Из достигнутых военных целей — ВСУ не удалось выйти на границу ЛНР (теперь уже на границу РФ). Уничтожены тысячи солдат ВСУ, они деморализованы. Тактически приобретён опыт противостояния быстрым атакам с флангов мобильных групп ВСУ.

Читайте по теме: Продвижение ВСУ под Лиманом остановилось благодаря союзным силам

РСЗО спецназа "О" ВС РФ уничтожили командный пункт ВСУ на Лиманском направлении

Красный Лиман: в эйфории приобретения территорий Россия может их потерять

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...