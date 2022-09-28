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Автор Любовь Степушова

Красный Лиман: в эйфории приобретения территорий, Россия может их потерять

Силовые структуры » Министерство обороны

ВСУ продолжают развивать наступление в Харьковской области. Главная цель — Красный Лиман, откуда можно наступать на Лисичанск в ЛНР. Но Минобороны РФ как будто этого не замечает.

Красный Лиман: в эйфории приобретения территорий, Россия может их потерять

Красный Лиман под угрозой окружения

ВСУ занимают сёла рядом с Красным Лиманом, обхватывая его с севера и перерезая пути снабжения российского гарнизона (20 армия и казаки).

ТГ-канал WarGonzo сигнализирует, что "уже сегодня в районе Колодезей неонацисты выстроили штурмовые колонны и технику для марша по направлению к Торскому".

Здесь расположена главная дорожная развязка, по которой можно попасть в Красный Лиман и Дробышево. В случае утраты контроля над ней,  "наши группировки там рискуют попасть в окружение". 

Украинские паблики сообщают, что вчера взят город Купянск на левом берегу реки Оскол, таким образом, это уже второй плацдарм для развития наступления вглубь территории ЛНР.

Военный эксперт Юрий Подоляка считает, что мужество защитников Красного Лимана говорит о том, что первые мобилизованные резервы будут направлены сюда, чтобы не дать повторить Балаклейско-Изюмское отступление.

Минобороны в праздник нервирует население

Однако Минобороны РФ спокойно. В утренней сводке Игорь Конашенков объявил, что наступление на этом направлении отбито.

На тему высказался Владимир Соловьёв в программе Соловьёв Live. Он раскритиковал российское военное командование за бездействие.

"Что происходит? Почему уже, наконец, туда нельзя части направить, подразделения, сосредоточить огонь, средства воздушной разведки? ", — возмутился Соловьёв.

Он призвал Минобороны дать лиманскому гарнизону резервы, чтобы город не окружили и не вышли на границу Луганской области.

"Сколько можно терять территории и населённые пункты, пора уже воевать по-настоящему", — сказал журналист.

Согласимся, армия РФ и без мобилизованных насчитывает около миллиона человек. Не очень понятно, зачем в праздничные дни объединения с ДНР, ЛНР, Запорожьем и Херсоном Минобороны нервирует население.

Наступление на эйфории

Украинские ТГ-каналы уверены, что ВСУ наступают на эйфории прошлых побед и по требованию Владимира Зеленского, а вот про потери все узнают позже, а их" очень много".

Глава Центра политико-стратегического анализа Ксавье Моро полагает, что украинская сторона потерпит в данном регионе стремительное поражение.

"Все военные историки знают, что линию Изюм-Купянск-Волчанск трудно удерживать. Российские ВКС смогут уничтожить там противника за пять минут, когда спадет "зелёнка". Начало ноября может стать концом для украинской армии", — сказал Моро.

Запад выдохся, ВСУ выдыхаются

Прогнозируя дальнейшие события, специалисты отмечают, что кроме Харьковского направления (где пока нет политических интересов Москвы), ВСУ не могут наступать.

Очевидно, что кроме нехватки солдат, не будет новой техники и боекомплекта. НАТО уже передал Киеву все имеющиеся резервы и не перейдёт "красную линию" прямого ослабления собственной боеспособности особенно с учётом нагнетания ядерной угрозы от РФ.

Телекомпания CNBC отмечает, что годовой объем производства снарядов в США ВСУ выстреливают за две недели, а раскрутка производства на подобный объём требует времени и средств, которых нет из-за надвигающегося экономического кризиса.

Добавим, что для России нынешний кризис — проблема жизненно важная, а для США — вопрос престижа. Заявленные же Москвой цели спецоперации могут быть достигнуты без применения ядерного оружия.

Читайте по теме: Ксавье Моро: крупное российское наступление начнётся через месяц

Подоляка заявил, что ВС РФ превратили битву за Лиман в головную боль Киева

Союзные войска взяли в плен военных ВСУ, участвовавших в штурме Красного Лимана

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