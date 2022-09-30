РСЗО "Отважных" ВС РФ уничтожили командный пункт ВСУ на Лиманском направлении

Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР продолжают активные боевые действия для выполнения специальной военной операции на Украине. Бойцы группировки "Отважных" с помощью артиллерии нанесли прицельный удар по позициям ВСУ. В результате уничтожен передовой командный пункт противника на Лиманском направлении.

Издание "Русская весна" опубликовало видеоролик с кадрами удара.

Напоминаем, обстановка в Красном Лимане остаётся критической. Согласно сообщениям военкора Александра Коца, город находится в оперативном окружении противника. Эксперт считает, что ВС РФ придётся освободить территорию ДНР.