Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР продолжают активные боевые действия для выполнения специальной военной операции на Украине. Бойцы группировки "Отважных" с помощью артиллерии нанесли прицельный удар по позициям ВСУ. В результате уничтожен передовой командный пункт противника на Лиманском направлении.
Издание "Русская весна" опубликовало видеоролик с кадрами удара.
Напоминаем, обстановка в Красном Лимане остаётся критической. Согласно сообщениям военкора Александра Коца, город находится в оперативном окружении противника. Эксперт считает, что ВС РФ придётся освободить территорию ДНР.
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