Установка "не нагнетайте" грозит аукнуться харьковским сценарием на Херсонском направлении

По прогнозам опытных генералов, ситуация на Херсонском направлении фронта СВО может начать развиваться по "харьковскому сценарию".

Об этом в своём Telegram-канале пишет военкор Семён Пегов.

По словам создателя проекта WarGonzo, такие сигналы "с земли", то есть от тех военных, которые сейчас находятся на передовой, "поступали уже давно". И имеющиеся проблемы — не секрет: не хватает людей и боеприпасов.

"В ответ, насколько нам известно, они (не только простые офицеры, но и командиры крупных частей) получали (от военачальников, сидящих "наверху") комментарии в духе: "не придумывайте, всё у вас в порядке", — рассказывает военкор.

Пора научиться слышать тех, кто "в поле"

Ничего принципиально нового, конечно, Семён Пегов не рассказал. И никакой военной тайны не раскрыл. Ну не любят у нас большие боссы признавать, что где-то во вверенном им хозяйстве что-то идёт "не так, как положено".

Вот как с советских времён привыкли, так и продолжают жить в системе "планов, рапортов, отчётов". Ну и очковтирательства — куда ж без него! Главное же, чтоб по бумагам всё красиво было. И даже теперь, в условиях СВО, отказываться от привычной системы многие начальники не хотят и оттого душат бюрократией командиров "на местах" (об этом, кстати, Pravda.Ru ранее рассказывала — здесь).

Что делать?

По мнению писателя Захара Прилепина, успевшего "понюхать пороха" в бытность свою замкомбата армии ДНР, выход из порочного круга есть. Причём один: перевод СВО "на ручное управление" президентом.

"Может, он (Владимир Путин) и руководит в какой-то форме, но страна видела до сих пор несколько иные картины в новостях: вот он с одними мировыми лидерами решает очень важные дела, вот с другими, вот с Макроном поговорил, вот с министрами про экономику. И это всё очень важно. Он идеально сделал всё, чтобы Россия не осталась на планете в одиночестве. У нас есть друзья. Но теперь страна ждёт от него другого", — цитирует Прилепина "Русская весна".

По мнению публициста, чиновничий аппарат в России заработает как часы, только если президент будет "стрелки руками передвигать". И стряхнёт пыль со слова "саботажник":

"Чтоб человек, мимо которого просвистело слово "саботажник", испытывал ледяной сквозняк вдоль позвоночника".

Только тогда на всех уровнях власти чиновники забудут очень любимую ими сейчас фразу: "не надо нагнетать, надо принимать взвешенные решения".

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