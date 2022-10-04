Главная проблема российской армии — родная бюрократия

Отход российских войск от Красного Лимана, по мнению многих военных экспертов, — это не заслуга ВСУ и их "консультантов" из числа военных стран-союзников Киева. Это просчёты наших военачальников, недооценка противника и, главное, системные проблемы с боевым управлением и связью на участках фронта.

Конечно, можно списать все неудачи на то, что против России на Украине фактически воюют армии НАТО. Что ВСУ действуют, руководствуясь данными иностранных разведок, поступающими как минимум с 250 спутников, оснащённых программами распознавания и искусственным интеллектом, в режиме 24/7. И это если не считать сотни самолётов ДРЛО и беспилотников.

Однако, командиры подразделений, отведённых из Лимана в район Кременной, в один голос говорят военкорам, что проблемы в другом:

качественной связи на тактическом и оперативном уровне нет;

их запросы не поддерживаются артиллерией;

авиаподдержка на определённых участках вообще отсутствует.

В общем, привычный системный бардак, помноженный на не менее привычную российскую бюрократию.

Один день обычного ротного командира

Военкор Юрий Котенок провёл один день на передовой с командиром роты народной милиции ДНР теперь уже, можно считать, российской армии. И, мягко говоря, "обалдел":

© t.me/voenkorKotenok

Резюмируя увиденное, военкор делает единственно верный, на мой взгляд, вывод: "спускаемые сверху многочисленные циркуляры" мешают командирам на передовой. И пора бы уже это понять военачальникам в красивых и больших кабинетах.

"Я не призываю к махновщине, порядок должен быть, но он не должен превращаться в маразм", — пишет Котенок в своём Telegram-канале.

Надо ли говорить о недостатках?

До недавнего времени о реальных проблемах российских военных в зоне СВО говорить вслух было как-то не принято. Переломил установку "либо хорошо, либо никак" глава Чеченской республики Рамзан Кадыров после отхода ВС РФ из Красного Лимана.

Однако кое-кто продолжает настаивать на том, что критика в адрес военных "раскачивает лодку" и "играет на руку вражеской пропаганде".

Например, депутат от ЕР Владимир Васильев призвал:

"Убереги нас, господь, от критики нашей армии, у нас нет другой армии, там служат наши дети…"

Интересный аргумент…

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