Отход российских войск от Красного Лимана, по мнению многих военных экспертов, — это не заслуга ВСУ и их "консультантов" из числа военных стран-союзников Киева. Это просчёты наших военачальников, недооценка противника и, главное, системные проблемы с боевым управлением и связью на участках фронта.
Конечно, можно списать все неудачи на то, что против России на Украине фактически воюют армии НАТО. Что ВСУ действуют, руководствуясь данными иностранных разведок, поступающими как минимум с 250 спутников, оснащённых программами распознавания и искусственным интеллектом, в режиме 24/7. И это если не считать сотни самолётов ДРЛО и беспилотников.
Однако, командиры подразделений, отведённых из Лимана в район Кременной, в один голос говорят военкорам, что проблемы в другом:
В общем, привычный системный бардак, помноженный на не менее привычную российскую бюрократию.
Военкор Юрий Котенок провёл один день на передовой с командиром роты народной милиции ДНР теперь уже, можно считать, российской армии. И, мягко говоря, "обалдел":
Резюмируя увиденное, военкор делает единственно верный, на мой взгляд, вывод: "спускаемые сверху многочисленные циркуляры" мешают командирам на передовой. И пора бы уже это понять военачальникам в красивых и больших кабинетах.
"Я не призываю к махновщине, порядок должен быть, но он не должен превращаться в маразм", — пишет Котенок в своём Telegram-канале.
До недавнего времени о реальных проблемах российских военных в зоне СВО говорить вслух было как-то не принято. Переломил установку "либо хорошо, либо никак" глава Чеченской республики Рамзан Кадыров после отхода ВС РФ из Красного Лимана.
Однако кое-кто продолжает настаивать на том, что критика в адрес военных "раскачивает лодку" и "играет на руку вражеской пропаганде".
Например, депутат от ЕР Владимир Васильев призвал:
"Убереги нас, господь, от критики нашей армии, у нас нет другой армии, там служат наши дети…"
Интересный аргумент…
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