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Военкор Сладков: ощущение, что наши генералы играют в преферанс

Силовые структуры » Министерство обороны

Военкор Александр Сладков, который находился в Красном Лимане перед тем, как из него ушли российские военные, сравнил происходящее на линии фронта с игрой в преферанс:

Военкор Сладков: ощущение, что наши генералы играют в преферанс

"Генералы расписывают пульку за игровым столом", — написал он в своём Telegram-канале.

КАРТ

Военкор ВГТРК пояснил, что под "игроками" он имеет в виду командующих войсками и военных стратегов:

"Военачальник — человек, избранный системой по способностям, по таланту. Но как они появляются у нас там, наверху, в высоких штабах?", — недоумевает Сладков.

По его мнению, провал в Лимане — не вина Генштаба, а целиком и полностью ответственность "комбатов", которые не сумели наладить взаимодействие между подразделениями и связи с "соседями":

"Отсутствие арткорректировщиков и авианаводчиков, отсутствие обмена связистами или офицерами связи — это уже болезнь системы. Не может микросхема работать, если в ней кочерга, валенки, борщ и напалм. Такая система не работает, и трудно от неё требовать обеспечения действия синхрофазотрона".

Перейдя на язык метафор, чтобы его поняли люди, далёкие от военной науки, Сладков напоминает, что "экзему вазелином не мажут", ибо это бесполезно.

"У нас на пороге — война. А мы всё подыскиваем для вооружённых сил вазелин, — констатирует военкор, отмечая, что настала пора действовать "жестоко". — Не жёстко, а жестоко. Без миллиметра вправо-влево. Саботажников — в "шарашки", предателей — к стенке".

Причём, уточняет журналист, "саботажников" и "предателей" нет среди солдат…

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Александр Артамонов
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