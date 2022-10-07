Рецепт для СВО: Госдума может в один день возродить СМЕРШ

В среду, 6 октября, впервые за долгое время официальная сводка Минобороны звучала оптимистично: "ВС РФ отодвинули украинских боевиков вдоль всей линии боевого соприкосновения".

В частности, сообщалось о том, что были отбиты наступления ВСУ в направлении Херсона и Купянска, "улучшилась" ситуация в районе Артёмовска.

Но ситуация на фронте тем не менее продолжает оставаться сложной. Или, как говорят военные эксперты, тяжёлой.

Что и когда пошло не так

Генерал-лейтенант СВР в отставке Леонид Решетников уверен, что инициативу в СВО российские военные утратили ещё в июне.

"Были допущены определённые ошибки, связанные с отсутствием наступательных действий и укрепления обороны на различных участках. Группировка союзных сил должна была регулярно пополняться, а линия фронта наращиваться новыми силами", — сказал отставной генерал в эфире программы "Соловьёв LIVE".

По словам Решетникова, вместо того чтобы продолжать активно наступать, российская армия и союзные силы ЛДНР вдруг перешли в "глухую оборону", что дало ВСУ возможность "хорошо изучить линию фронта", найти в ней слабые места, подготовиться к контрнаступлению и ударить по нашим позициям.

"Мы потеряли инициативу. Вероятнее всего, из-за ошибок планирования, выбора тактики и стратегии", — считает генерал.

Кто виноват?

С Леонидом Решетниковым согласен другой боевой генерал-лейтенант запаса, Андрей Гурулёв. Будучи членом думского комитета по обороне и нацбезопасности, он начисто лишён иллюзий:

"Надо понимать, что в...* продолжается так, как её планирует наш Генштаб. <…> мы видим сегодня, что планы Генштаба немного расходятся с реалиями", — пишет парламентарий в своём Telegram-канале.

Причина такого "расхождения", по мнению отставного генерала, в том, что "наверху" не очень хорошо осведомлены, что реально происходит "на земле". Отсюда и просчёты. В качестве примера Гурулёв приводит так и не начатую стратегическую операцию по нанесению поражения критически важным объектам (то, что называют "ударами по центрам принятия решений и военной инфраструктуре — электростанциям, стратегическим предприятиям, водораздельным узлам и т. д.):

"Тут нужен жёсткий расчёт. Надо посчитать количество сил и средств, понять, как подавить систему ПВО, сколько необходимо ракет, систем РЗО и так далее", — поясняет бывший военный, отмечая, что получать нужные данные Генштаб должен напрямую от командиров на местах.

То есть, минуя бюрократические прослойки, коих у нас много.

Что делать?

Рецепт "оздоровления" армии, избавления её от "самой главной проблемы — стремления выдать желаемое за действительное, показать какие-то успехи, которых в реальности нет", у пусть и бывшего, но всё же боевого генерала имеется:

"Пора создавать СМЕРШ, не ломать голову, элементарно ставить к барьеру тех, кто такую ситуацию допустил. Не надо изобретать велосипед, это всё есть, надо просто поднять документы. Если надо, Госдума это примет за один день", — уверен Гурулёв.

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