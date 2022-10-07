Минные поля, тоннели, "Пересвет": Кнутов рассказал, что обеспечит перелом в СВО

Для перелома ситуации в СВО необходимо учесть опыт "Курской битвы", разбомбить пути снабжения оружием ВСУ, разбавить "донецкими" командный состав ВС РФ, а также задействовать новейшее оружие, в том числе, "Пересвет".

Об этом в программе "Точка зрения" в эфире телеканала Pravda.Ru рассказал военный эксперт, историк, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов.

Причины отступления ВС РФ — недооценка противника

Отступление ВС РФ, по его словам, связано не только с перевесом ВСУ в живой силе, но и в вооружении.

Например, самоходная гаубица "Акация" (155 мм) на вооружении ВС РФ — это "достаточно старая" советская самоходная артиллерийская установка с дальностью стрельбы максимально — 20-25 км, а натовские гаубицы M777 имеют дальность 30-35 км.

"Это значит, что мы находимся под обстрелом противника, а противника обстрелять не можем", — отметил Юрий Кнутов.

Кроме того, проигрывает ВСУ российская армия по:

"средствам радиолокации, которые позволяют по траектории снаряда определять место расположения батарей",

беспилотникам,

интерактивным способам ведения войны с помощью искусственного интеллекта.

По словам Юрия Кнутова, за полгода, фактически, украинскую армию натовцы создали заново.

"Сейчас это уже больше армия НАТО, чем та армия, с которой мы начинали военные действия", — отметил он

Кроме того, в Минобороны РФ недооценили способность ВСУ наступать малыми мобильными группами, которые обходят укрепрайоны российской армии и заходят в тыл, сосредотачиваясь там "в кулак" в ожидании подхода тяжёлой техники.

Юрий Кнутов уверен, что эти группы можно было бы остановить с помощью установки минных полей на опасных направлениях, но это сделано не было по непонятным для эксперта причинам.

"Курская битва была, ведь, выиграна только благодаря минным полям, особенно первый этап Курской битвы. Вот здесь у нас эта ситуация полностью отсутствует", — сказал Юрий Кнутов.

Самое тревожное направление — Запорожская АЭС

Самые "тревожные направления", по его мнению, — это Херсонское, где ВСУ давят с трёх сторон, и Запорожская АЭС, которую ВСУ будут брать, используя плавающие БТР и спецназ, обученный "Морскими котиками" США.

Эксперт предупредил, что если этот десант сорвётся, то есть вероятность того, что могут быть взорваны плотины на Каховской ГЭС. Вода затопит ЗАЭС и тогда возникнет ситуация, "близкая к "Фукусиме", "когда система охлаждения выключится и не сможет охлаждать реактор".

Юрий Кнутов уверен, что Херсон ВС РФ не сдадут, а в отношении ЗАЭС такой уверенности у него нет.

Командиров ВС РФ надо "разбавить донецкими"

Комментируя фактор командования ВС РФ, эксперт отметил, что можно критиковать Минобороны, и это "всё обсуждается". Но, с другой стороны, в выше обозначенных условиях ничего не остаётся, как "отдавать территории, уплотняя линию фронта".

Юрий Кнутов считает, что в условиях объединения армий, "толковых командиров с боевым опытом из Донецка и Луганска надо ставить на приоритетные должности на уровне полка или бригады.

"У донецких нет в менталитете установки, что украинцы — братья, которая есть у россиян, поэтому они будут учить солдат стрелять сразу, как только увидят врага, а не раздумывать", — отметил эксперт.

Мобилизованных надо собрать "в кулак" и ударить

Мобилизованные, по его мнению, подойдут "в конце ноября, начале декабря", но "если их использовать как под Изюмом, то ничего они не решат". Там бросали в бой подходившие резервы сразу, и их тут же перемалывали, а надо было сосредоточить резервы "в кулак", а потом бросить в бой, пояснил Юрий Кнутов.

"Мы собираем резервы. Я уверен, что мы сейчас собираем и технику, мы собираем и артиллерию современную, мы собираем всё, потому что сейчас войска должны измотать, обескровить противника. Параллельно мы должны вычислить бреши, где наиболее слабая оборона, собрать резервы и нанести контрудар. И ещё неизвестно, за кем потом останется Харьковская, Херсонская области, Николаевская, Одесская и так далее", — отметил он.

Удары по тоннелям и мостам — сократят поставки оружия

По мнению эксперта, также необходимо начать работать по тоннелям, железнодорожным станциям и мостам, которые соединяют Украину с Польшей и с Румынией.

"Разбомбив их, мы сократим поставки оружия — это самое главное", — подчеркнул эксперт.

Юрий Кнутов обратил внимание на то, что самые боеспособные подразделения — это ЧВК "Вагнер" и чеченские. У них есть особенность — они могут вызывать помощь авиации и тяжёлой артиллерии напрямую, минуя высшие инстанции.

"Вот Изюм: 12 самолёто-вылетов в день у ВСУ, а у нас — 15 самолёто-вылетов, притом, что превосходство в авиации у нас в десятки раз. Это по причине бюрократии, пока дозвонился наверх, уже не надо самолётов — всех убили", — подчеркнул эксперт.

Отвечая на вопрос, был ли применён лазер "Пересвет", Юрий Кнутов отметил, что не исключает этого:

"Спорный вопрос. Потому что лазерный луч невидимый. Он не находится в видимом диапазоне. Есть, я думаю, система перестройки диапазона, в том числе и оптического, и могли перестроить частоты, продемонстрировать, что это всё-таки был "Пересвет". Этим мы могли показать, что, либо вы прекращаете обслуживание украинской армии, либо мы начинаем работать по вашим космическим аппаратам и выводить их из строя" — сказал Юрий Кнутов. "Открыто в большом количестве лазер нельзя применять, так как для США спутник — это их территория, могут ответить. Но отдельные экземпляры, мне кажется, стоило бы поразить", — добавил он.

Эксперт оптимистически настроен в отношении БПЛА "Герань-2", так как из-за особенностей конструкции его не могут засечь ПВО ВСУ, и он выполняет две функции:

дрон-камикадзе,

"может работать по станции наведения ракеты, наводиться прямо по её лучу".

Белоруссия и КНДР могли бы снабдить хорошим оружием

По словам эксперта, неплохо было бы получить РСЗО "Полонез" от Белоруссии с китайской системой позиционирования. Также похожие ракеты есть и у Северной Кореи.

Смотрите подробно эфир программы "Точка Зрения" с Юрием Кнутовым.

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