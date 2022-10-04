ВС РФ готовят наступление: зайдут со стороны Белгорода, Крыма и Белоруссии

ВС РФ отступают в Харьковской и Херсонской областях, однако успех ВСУ — ситуативный, рано или поздно ситуация изменится.

Направление главного удара ВСУ — Херсон

ВСУ сейчас наступают на тех территориях (Херсонская область), которые уже вошли в состав РФ, или приближаются к ним (ЛНР).

На Херсонском направлении после оставления линии обороны у населённых пунктов Дудчаны и Давыдов Брод, чтобы не попасть в котёл, ВС РФ отошли на новый рубеж: Мыловое-Борозенское-Костромка. Оттуда до Берислава — около 70 км, а до Херсона от Берислава — 76 км.

Во вторник вновь подвергся украинскому обстрелу Антоновский мост в Херсоне. Три ракеты достигли цели. Очевидно, что ВСУ добиваются обрушения его опор, чтобы отрезать водной преградой от снабжения находящуюся в городе (на правом берегу Днепра) российскую группировку.

Невольно спрашиваешь себя, а не сдадут ли россияне Херсон?

Отступлению ВС РФ пока альтернативы нет

Нынешняя ситуация сложилась в условиях недостаточности личного состава в российской армии. Cейчас главная цель — вывести из-под удара войска и усилить боевые порядки за счет сокращения линии фронта, пока не подойдут мобилизованные.

Также российские военные жалуются на связь, взаимодействие соседей, неповоротливость огневой поддержки. Как пишет военкор Александр Коц, противник реализует преимущество и в разведданных.

Поэтому сейчас для ВС РФ отступление — разумная и неизбежная альтернатива сопротивлению с последующим окружением и уничтожением личного состава. Россияне ещё более чем отступление не оценят напрасную гибель своих родных в котлах.

Наступление ВС РФ готовится на протяжении всего фронта

Тем не менее, отступление неприемлемо для России, учитывая изменения в Конституцию с включением в состав РФ Херсонской области и других территорий. Поэтому ситуация будет исправлена.

Представляется, что наступление в Москве готовится — военно-политическое руководство выжидает "момент истины". Об этом говорят следующие факты:

1. Продолжают накапливаться войска в Белгородской области и в Крыму, и их и не торопятся их использовать как резервы. Первая группировка концентрируются для контрнаступления по границе реки Оскол, чтобы обрезать группировку ВСУ, которая все больше растягивается, имея всего несколько путей снабжения. То же самое возможно со стороны Крыма в направлении от Херсона по правому берегу Днепра, одновременно с ударом на Николаев и Одессу.

2. На закрытых совещаниях в выступлениях белорусских политиков и чиновников, политолог Александр Носович понял, что они соответствуют сегодняшнему заявлению Александра Лукашенко о том, что Белоруссия "принимает участие в специальной военной операции на Украине".

То есть, зайдя опять в Сумскую область через Белоруссию, ВС РФ легко могут пройти сотни километров, не говоря уже наступления на северную часть Харьковской области. Резервов там у ВСУ нет, все сняты для наступления на юге и на ЛНР.

3. После двух дней тишины из-за оформления воссоединения русских земель, вчера были нанесены удары по критической инфраструктуре Харькова, там пропал свет. Ждём продолжения.

4. Эмоциональная реакция киевского режима на предложения Илона Маска о "Минске-3" говорит о том, что в Киеве нет уверенности в победе над РФ, а просто есть ситуативный успех и эйфория без критического анализа ситуации.

5. Запад совсем не в эйфории от побед ВСУ на фронте, никто не спешит увеличивать помощь Киеву, так как там трезво оценивают ситуацию (ядерная держава против неядерной) и скоро будут готовы договариваться.

По срокам наступление ВС РФ на одном участке, а скорее всего, на всём фронте, может начаться буквально в течение нескольких ближайших дней.

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