Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Автор Любовь Степушова

ВС РФ готовят наступление: зайдут со стороны Белгорода, Крыма и Белоруссии

Силовые структуры » Министерство обороны

ВС РФ отступают в Харьковской и Херсонской областях, однако успех ВСУ — ситуативный, рано или поздно ситуация изменится.

ВС РФ готовят наступление: зайдут со стороны Белгорода, Крыма и Белоруссии

Направление главного удара ВСУ — Херсон

ВСУ сейчас наступают на тех территориях (Херсонская область), которые уже вошли в состав РФ, или приближаются к ним (ЛНР).

На Херсонском направлении после оставления линии обороны у населённых пунктов Дудчаны и Давыдов Брод, чтобы не попасть в котёл, ВС РФ отошли на новый рубеж: Мыловое-Борозенское-Костромка. Оттуда до Берислава — около 70 км, а до Херсона от Берислава — 76 км.

Во вторник вновь подвергся украинскому обстрелу Антоновский мост в Херсоне. Три ракеты достигли цели. Очевидно, что ВСУ добиваются обрушения его опор, чтобы отрезать водной преградой от снабжения находящуюся в городе (на правом берегу Днепра) российскую группировку.

Невольно спрашиваешь себя, а не сдадут ли россияне Херсон?

Отступлению ВС РФ пока альтернативы нет

Нынешняя ситуация сложилась в условиях недостаточности личного состава в российской армии. Cейчас главная цель — вывести из-под удара войска и усилить боевые порядки за счет сокращения линии фронта, пока не подойдут мобилизованные.

Также российские военные жалуются на связь, взаимодействие соседей, неповоротливость огневой поддержки. Как пишет военкор Александр Коц, противник реализует преимущество и в разведданных.

Поэтому сейчас для ВС РФ отступление — разумная и неизбежная альтернатива сопротивлению с последующим окружением и уничтожением личного состава. Россияне ещё более чем отступление не оценят напрасную гибель своих родных в котлах.

Наступление ВС РФ готовится на протяжении всего фронта

Тем не менее, отступление неприемлемо для России, учитывая изменения в Конституцию с включением в состав РФ Херсонской области и других территорий. Поэтому ситуация будет исправлена.

Представляется, что наступление в Москве готовится — военно-политическое руководство выжидает "момент истины". Об этом говорят следующие факты:

1. Продолжают накапливаться войска в Белгородской области и в Крыму, и их и не торопятся их использовать как резервы.  Первая группировка концентрируются для контрнаступления по границе реки Оскол, чтобы обрезать группировку ВСУ, которая все больше растягивается, имея всего несколько путей снабжения. То же самое возможно со стороны Крыма в направлении от Херсона по правому берегу Днепра, одновременно с ударом на Николаев и Одессу.

2. На закрытых совещаниях в выступлениях белорусских политиков и чиновников, политолог Александр Носович понял, что они соответствуют сегодняшнему заявлению Александра Лукашенко о том, что Белоруссия "принимает участие в специальной военной операции на Украине".

То есть, зайдя опять в Сумскую область через Белоруссию, ВС РФ легко могут пройти сотни километров, не говоря уже наступления на северную часть Харьковской области. Резервов там у ВСУ нет, все сняты для наступления на юге и на ЛНР.

3. После двух дней тишины из-за оформления воссоединения русских земель, вчера были нанесены удары по критической инфраструктуре Харькова, там пропал свет. Ждём продолжения.

4. Эмоциональная реакция киевского режима на предложения Илона Маска о "Минске-3" говорит о том, что в Киеве нет уверенности в победе над РФ, а просто есть ситуативный успех и эйфория без критического анализа ситуации.

5. Запад совсем не в эйфории от побед ВСУ на фронте, никто не спешит увеличивать помощь Киеву, так как там трезво оценивают ситуацию (ядерная держава против неядерной) и скоро будут готовы договариваться.

По срокам наступление ВС РФ на одном участке, а скорее всего, на всём фронте, может начаться буквально в течение нескольких ближайших дней.

Читайте по теме: В ВСУ прогнозируют широкое контрнаступление российской армии

Смерть режиму Зеленского придёт от собственного народа

СВО изменится: Путин распрощался с "Семьёй" и "пророссийскими" олигархами на Украине

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...

Большая война с НАТО - готов ли наш ВПК? Правда, как есть
Куратор: Александр Артамонов
Темы всу белоруссия
Новости
В Башкирии росгвардецы задержали рвавшегося в школу мужчину
Продюсер Лавров о словах Пугачёвой о рабах и холопах: Всё. Денег больше не дадут
МИД РФ вызвал посла Казахстана после возвращения в Астану дипломата-бандеровца
Качиньский о размещении в Польше ядерного оружия США: Это очень хорошее решение
Вадим Горшенин о бегстве призывников: в отпускные сезоны уезжает больше людей
Военкор Поддубный сообщил, что ВСУ готовят новые удары по позициям ВС РФ
Качиньский призвал НАТО разместить своё ядерное оружие в Польше
Оппозиционера Каца* обвинили в "актах гуманитарной агрессии против Украины"
Директор Моисеева: слухи о криминальном следе в смерти артиста — бред
Глава Черноморского флота проверил, как готовят мобилизованных в Крыму
Популярное
Силовые структуры
Марочко: ВСУ удалось пересечь административную границу ЛНР и закрепиться

Украинские боевики пересекли административную границу Луганской Народной Республики и закрепились в направлении населенного пункта Лисичанск.

Марочко: ВСУ удалось пересечь административную границу ЛНР и закрепиться
Шурыгин допустил вторую волну частичной мобилизации в России под Новый год
Силовые структуры
Шурыгин допустил вторую волну частичной мобилизации в России под Новый год
Силовые структуры
Подоляка: "удачный" прорыв ВСУ на Херсонском направлении превратился в мышеловку
Мир. Новости мира
Экс-глава ЦРУ Петреус призвал НАТО уничтожить российскую армию на Украине
Любовь Степушова ВС РФ готовят наступление: зайдут со стороны Белгорода, Крыма и Белоруссии Любовь Степушова Людмила Черткова Зеленский "отменяет" Путина: "признать юридически ничтожным" Людмила Черткова Сергей Лебедев От любви до ненависти: кто умудрился поссорить Россию с Украиной Сергей Лебедев
Россия
Военкома Белгородской области уволили за провал мобилизации и связь с Украиной
Общество
Пугачёва ответила недоброжелателям: "Были холопами, стали рабами"
Марочко: прорыв ВСУ под Лисичанском остановили благодаря военной хитрости
Силовые структуры
Марочко: прорыв ВСУ под Лисичанском остановили благодаря военной хитрости
Последние материалы
Продюсер Лавров о словах Пугачёвой о рабах и холопах: Всё. Денег больше не дадут
МИД РФ вызвал посла Казахстана после возвращения в Астану дипломата-бандеровца
ВС РФ готовят наступление: зайдут со стороны Белгорода, Крыма и Белоруссии
Качиньский о размещении в Польше ядерного оружия США: Это очень хорошее решение
Вадим Горшенин о бегстве призывников: в отпускные сезоны уезжает больше людей
Военкор Поддубный сообщил, что ВСУ готовят новые удары по позициям ВС РФ
Качиньский призвал НАТО разместить своё ядерное оружие в Польше
Оппозиционера Каца* обвинили в "актах гуманитарной агрессии против Украины"
Директор Моисеева: слухи о криминальном следе в смерти артиста — бред
Зеленский "отменяет" Путина: "признать юридически ничтожным"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников