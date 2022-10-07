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Автор Любовь Степушова

Обстановка на фронтах Донецкой и Луганской республик РФ внушает оптимизм

Силовые структуры » Министерство обороны

В Донецкой и Луганской республиках РФ обстановка на фронтах впервые за несколько недель стала внушать оптимизм.

Обстановка на фронтах Донецкой и Луганской республик РФ внушает оптимизм

Наступление "Вагнера" на Артёмовск заметно ускорилось

Российские войска (в основном, ЧВК "Вагнер") после перерыва, вызванного оборонительными действиями и отступлением, в четверг и пятницу освободили три сёла южнее Артёмовска (Бахмут) в Донецкой республике РФ. Об этом сообщили в Телеграм-канале (ТГ) штаба ДНР.

Это сёла Отрадовка (на трассе Горловка — Артёмовск) и Весёлая Долина, расположенные примерно в 10 км от города. В четверг, по данным Минобороны РФ, было освобождено село Зайцево.

Операция по освобождению Артёмовска стала развиваться быстрее с учётом того, что части ВСУ из этого района были переброшены на другие направления — на юг в Херсонскую и Запорожскую области. Об этом заявляют не только власти ДНР, но и в ВСУ.

"Сосредоточение наших сил происходит за счёт оголения других, менее важных, по мнению командования, участков. Со всеми вытекающими — так, на Бахмутском направлении противник попёр куда наглее и успешнее, чем за последние 2 месяца", — пишет ТГ-канал 93 бригады ВСУ "Холодный яр".

Данные о занятии населённых пунктов частями и формированиями РФ подтвердил Институт изучения войны США. Он также отметил и продвижение на северо-запад, в район Опытного и Иванграда в южных окрестностях Артёмовска.

В самом городе тоже наступают отряды ЧВК "Вагнера". Вагнеровцы расширили свой плацдарм в восточной части города, взяв под контроль Асфальтовый завод.

Успех "Оркестра" специалисты объясняют мобильностью и приданием непосредственно группе всего спектра вооружений — от тяжёлой артиллерии до авиации.

В Бахмуте ВСУ ждёт судьба Красного Лимана

Военный эксперт Юрий Подоляка считает, что фронт в районе южнее Артёмовска "продавливается нами намного быстрее", и без переброски сюда резервов у ВСУ скоро может наступить оперативный кризис похожий на тот, "который был у нас под Лиманом". Об этом же пишет и воюющий на этом участке солдат ВСУ из 93 бригады.

Он указывает, что "мы будем стоять насмерть, чтобы потом, как и в Северодонецке с Лисичанском, услышать: "Эти населённые пункты не представляли важности".

На данный момент, группировка ВСУ на Артёмовском направлении насчитывает, по разным данным, от 30 до 40 тысяч человек. В неё входят, помимо частей ВСУ, боевики батальона "Айдар".

"Сватово мы удержим"

В ЛНР стабилизировалась обстановка на участке фронта Сватово-Кременная (это населённые пункты Луганской республики, уже вошедшей в РФ). Как сообщает ТГ-канал "Старше Эдды", автор которого там воюет, "такой активной работы российской авиации, старожилы данного направления ещё не видели".

"Чем больше противника выкосят наши бомберы, штурмовики и вертолётчики, тем проще будет пехоте. Думаю, что Сватово мы удержим", — подчеркнул "Старше Эдды".

Другой боец ВС РФ также указывает, что Сватово и Кременную русские не сдадут.

"Русская Армия сейчас — это такой каток. Грязный, старенький, немного подбитый, весь в мазуте, но он едет. И едет, в основном, вперёд с горы, хоть и с небольшими пригорками. А каток который катится с горы нельзя остановить, под него можно только лечь или на нём можно ехать за рулём", — уверен автор ТГ-канала "На марше".

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Смогут ли ВСУ взять Херсон?
Редактор: Алексей Ткаченко, Куратор: Александр Артамонов
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