"Чёрные запорожцы" уничтожены роем "Гераней". Таких атак будет много

Ночная атака беспилотниками-камикадзе "Герань-2" уничтожила ”чёрных запорожцев” в их расположении близ Киева. Такие действия наносят ВСУ огромный психологический ущерб.

Нацисты уничтожены роем БПЛА "Герань-2"

ВС РФ 5 октября нанесли удары беспилотниками (БПЛА) "Герань-2" (аналог иранского "Шахид-136") по городу Белая Церковь, сообщили в Киевской областной военной администрации.

Всего было шесть попаданий и взрывов, уточнил губернатор Алексей Кулеба. На месте работают 15 единиц спасательной техники и 57 человек.

Цели атаки — расположение 72-ой мехбригады ВСУ ("Чёрные запорожцы") и аэродром.

Военные эксперты сходятся во мнении, что все силы ПВО ВСУ, защищавшие Киев, были переброшены в Харьковскую и Николаевскую области, поэтому беспилотники-камикадзе беспрепятственно пролетели от 150 до 400 км.

ПВО Украины может быть уничтожено "Геранями" за 10 дней

Второй вывод экспертов: у ВС РФ получается работа БПЛА "роем". Это массированная атака с целью разведки и вскрытия системы ПВО, постановки помех, формирования ложных целей и затем — огневого поражения объектов.

Такая массированная атака парализует любую систему ПВО, которая не учитывает фактор атаки беспилотниками.

Как пишет ТГ "Легитимный", если россияне поставят задачу уничтожить все ПВО Украины, то они это сделают за 10 дней 30-ю атаками роями по 12 "Гераней" и с помощью авиации, которая будет засекать ПВО и выпускать ракеты типа "Х".

При этом, для того, чтобы чётко прикрыть ПВО, например, Одессу, нужно затратить на закупку у Запада этих систем на миллиарды долларов и ещё выделить сотни миллионов на содержание ПВО, замечает ТГ-канал.

Работа "Герани-2" в описании российского бойца

БПЛА "Шахид 136", несмотря на довольно большой размер, имеет низкую себестоимость производства. Этот тип беспилотника достигает своей цели с помощью GPS-координат, введённых перед взлётом.

"Двигатель на "Шахиде" стоит от реальных газонокосилок. Особенности — воздушное охлаждение. Летит гудит, сам себя охлаждает, и поэтому сбить его по тепловому следу невозможно. Скорость полёта и высота — низкие, ПВО его не видит. Стрелковым оружием сбить тоже невозможно, состав крыла таков, что при попадании из стрелкового оружия крыло "затягивается". Несёт на себе до 50 кг тротила. Эффективность — поражающая", — так описывает действия дрона один из российских солдат.

Ожидается, что в скором времени "Герани" в паре с беспилотниками Mohajer-6 начнут работать по западному высокоточному оружию, наносящему набольший урон российскому тылу.

Беспилотники "Герань" также оказывают значительное психологическое воздействие на солдат ВСУ, они пишут об этом в своих пабликах. Поэтому такие удары надо всячески увеличивать.

Проиранская позиция РФ себя оправдала

Теперь ярко проявилась необходимость помощи странам, которые откровенно противостоят Западу и не поддерживают санкции против РФ. В планах Пентагона и Израиля Иран давно приговорён к уничтожению.

А мешает это исполнить проиранская позиция России, обусловленная союзничеством в Сирии. И не только. Россия построила Ирану АЭС, отправила зенитные ракетные системы С-300 для её защиты. Москва всегда помогала стране избежать экономической изоляции, недавно поддержала вступление в ШОС.

Несмотря на все доказательства, подтверждающие присутствие иранских беспилотников на территории Украины, Тегеран это отрицает, утверждая, что сохраняет нейтралитет в конфликте. Отрицает поставки и Россия. Что же, вероятно, незачем нарываться на новые санкции.

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