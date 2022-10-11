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Автор Антон Куликов

"Летают кругами": на Украине гадают о новой тактике ракетных ударов России

Силовые структуры

Украинские военные эксперты и блогеры ломают голову над новой тактикой России по нанесению ракетных ударов.

"Летают кругами": на Украине гадают о новой тактике ракетных ударов России

Часто ракеты несколько раз меняли направление своего полёта или вовсе летали по кругу, говорится в telegram-канале украинского издания "Страна".

По одной из версий, выдвигаемых украинскими военными экспертами и блогерами, таким образом выявляется расположение украинских систем противовоздушной обороны.

По другой версии, это способ обмануть ПВО и минимизировать количество сбитых ракет.

Надо сказать, что военкор Юрий Котенок назвал эти версии сказочными. По его словам, таким образом на Украине пытаются оправдать провал ПВО.

Тем временем, на Западе пишут о том, что Украине не хватает систем ПВО, что продемонстрировали ракетные удары России. В частности, об этом сообщает британское издание Financial Times со ссылкой на высокопоставленного западного чиновника.

Этот высокопоставленный чиновник поведал, что массированная ракетная атака России показала слабость противовоздушной обороны в украинской армии.

Он предположил, что массированные атаки целей в крупнейших городах Украины могут чаще ставить Киев перед выбором "между развертыванием своих скудных систем ПВО для защиты городов или их использованием для продвижения контрнаступления на линии фронта".

В последнее время военное руководство Украины "перебросило значительную часть подобных систем на передовую".

Напомним, в понедельник Белый дом опубликовал сообщение по итогам переговоров Джо Байдена и Владимира Зеленского, согласно которому американский президент пообещал Украине поставки систем ПВО.

Впрочем, в западной прессе высказываются сомнения, что это могут быть, скажем, системы Patriot. Дело в том, что эти системы в дефиците, а кроме того, требуют соответствующей подготовки расчётов. Неизвестно, ведёт ли Запад подготовку таких украинских расчётов. По крайней мере, информации на сей счёт не было.

Тем временем, официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков на брифинге во вторник сообщил, что был нанесён массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам военного управления и системы энергетики Украины. По его словам, цель удара была достигнута и все объекты поражены.

Во вторник, напомним, Зеленский собирается пообщаться с руководством стран G7. Очевидно, будет просить системы ПВО. Но, повторимся, будет ли что-то предоставлено киевскому режиму, как скоро и в каком количестве — пока вопрос открытый.

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Куратор: Александр Артамонов
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