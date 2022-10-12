Эксперты: РФ есть чем ответить на планы вторжения армии США

Американские военные окончательно утвердили планы возможного военного вторжения против России.

Согласно данным разведсообщества, документы об этом были переданы главе европейского командования США и главнокомандующему объединёнными силами НАТО в Европе.

В этой информации важными могут оказаться две вещи. Прежде всего, данные отличаются от проектов военно-командных учений, проводимых в плановом порядке.

Настораживает скорость изменения стадии боеготовности сил США в Европе до уровня DEFCON 2, при котором подразумевается готовность к применению противником ядерных вооружений.

Такой уровень объявлялся дважды за всю историю:

во времена Карибского кризиса 1962 года,

перед началом операции сил США в Ираке "Буря в пустыне".

Даже 11 сентября 2001 года DEFCON дошёл только до третьего уровня.

При этом отмечается и рост группировки военных спутников США над территорией России за последний месяц. Несмотря на риски, налицо трёхкратное увеличение покрытия слежки Пентагона над военными объектами и городами РФ.

Фактически, Украиной дело явно не ограничивается, и США выходят "вглубь" России.

Свои интересы Америка сейчас видит в Балтийском море, а также близ границ территориальных вод России в Баренцевом и Чёрном морях. Все морские группировки переводятся в боевые построения в ожидании переброски крупной группировки ударных авиационных сил через Атлантику на авиабазы Рейн-Майн и Рамштайн в ФРГ.

Документ НАТО с планом "обезоруживающей операции" против России содержит инструкции первых 88 часов возможного вторжения.

В нём прописаны ракетные и авиационные атаки конвенциональными вооружениями на:

центры спецсвязи, министерство обороны, места базирования подводных лодок, места хранения ядерных боезарядов, системы ПВО и ПРО.

Также по плану якобы "будет оказана авиаподдержка диверсионных групп в Московской, Тверской и Тульской областях".

А вот эксперты относятся к этим планам со здравым скептицизмом, поскольку документы такого содержания так просто в публичном поле не появляются.

Налицо намеренное нарушение режима секретности при передаче указаний, да и сроки подготовки подобной операции не могут быть настолько затянутыми.

Такая откровенная показуха осуществляется даже не для "уведомления России", а для накручивания союзников англосаксов в Европе, которые уже вознамерились выходить из антироссийского консенсуса по факту деятельности США на нитках СП-1 и СП-2 в Балтике.

При этом, генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс в ближайшее время проведёт ядерные учения с отработкой ядерных ударов по столицам и регионам России. Он отметил, что не видит признаков готовности РФ применить оружие массового поражения.

"Я на эту тему могу сказать одно: такие планы в США готовятся всегда. Это так называемые "красные пакеты" (или других цветов), которые в "час Х" открываются, и в соответствии с приказами в них ведутся боевые действия. Такое планирование ведётся и у них, и у Китая, и у нас", — рассказал Pravda.Ru действительный член российской Академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.

"Другой вопрос — готовы ли они будут ввести в действие эти планы? Если они пойдут на такой масштабный удар по нашей стране, это означает задействование военной доктрины, и что за такое будет ответный ядерный удар. Или неядерный — всё зависит от того, как будет развиваться ситуация", — считает военный эксперт.

"Такой удар всегда протяжённый по времени. За это время Россия успеет оценить последствия и начать отражение удара. Если мы его отражаем успешно, то какие проблемы? Тогда противник несёт тяжёлые потери и сам всё заканчивает. Если мы не можем отразить этот удар, и потери становятся критическими, производится полномасштабный ядерный удар по странам-агрессорам, по США", — заключил доктор военных наук.

Я не очень понимаю сам термин "разведывательное сообщество России" без уточнений. Это СВР, ФСБ и ГРУ? У меня вызывают сомнения подобного рода новости. Правда, реальные планы атаки РФ существуют, но с противодействием им и работает оперативное управление Генерального штаба Российской Федерации, а для планирования — управление в объединённом комитете начальников штабов США и НАТО", — заявил Pravda.Ru директор Центра военно-политических исследований Алексей Подберёзкин.

"Лично я не верю, что Соединённые Штаты готовятся к вторжению на территорию Российской Федерации по двум причинам. Политическая. США не в состоянии вести войну на территории европейской части континента своими силами, хотя с удовольствием в эту историю втянули Польшу и Германию. Но ни в коем случае не стали бы участвовать самостоятельно. Во-вторых, у них не хватило бы для этого ресурсов. Россия — не Ирак", — считает профессор.

"Система противовоздушной и противоракетной обороны России и Белоруссии достаточно эффективна. Она не позволит совершить воздушно-космическое нападение. А без такого нападения сухопутные вооружённые силы Соединённых Шатов мало что стоят. Их современная концепция многодоменных операций предполагает активное участие сухопутных сил, но основной акцент делается на средствах воздушно-космического нападения", — пояснил доктор исторических наук.

Террористические же операции, по мнению эксперта, "вообще из области фантастики — достаточно представить высадку воздушно-десантной дивизии США в лесах Тверской области".

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