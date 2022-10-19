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Автор Любовь Степушова

Непростым решением Суровикина может быть удар по Киевской ГЭС

Силовые структуры » Министерство обороны

Слова генерала армии Сергея Суровикина о "непростых решениях" истолкованы в СМИ двояко: уход ВС РФ из Херсона или тактический ядерный удар по ВСУ. Однако, есть и другие варианты.

Непростым решением Суровикина может быть удар по Киевской ГЭС

Украинские источники указывают, что перед Киевом в Вашингтоне поставлена задача обеспечить любой ценой взятие Херсона до выборов в конгресс США 8 ноября. Это якобы увеличит демократам рейтинги.

Сдача Херсона возможна

Наступление ВСУ будет, и об этом рассказал в выступлении по телевидению командующий Объединённой группировкой войск РФ в СВО на Украине Сергей Суровикин.

"Обстановка на сегодняшний день весьма непростая. В любом случае, мы будем исходить из необходимости максимального сохранения жизней мирного населения и наших военнослужащих", — отметил генерал.

"Будем действовать осознанно, своевременно, не исключая и принятия непростых решений", — добавил Суровикин в выступлении во вторник вечером.

Его слова, помноженные на объявление об эвакуации херсонцев с правого берега Днепра, которых приглашают переселиться в безопасные районы РФ, на первое место выдвигают версию о сдаче части Херсона.

Цель, в этом случае, очевидна — закрепиться на левом берегу и использовать зиму для подготовки наступления.

Ядерный удар маловероятен

Вторая версия, которая обсуждается в СМИ — о тактическом ядерном ударе по частям ВСУ — представляется маловероятной, так как ядерный взрыв нанесёт ущерб населению Херсонской области, экологии, имиджу РФ.

Он и не попадает под ядерную доктрину РФ, которая говорит, что ядерный удар превентивно наносится в крайнем случае угрозы государственности России.

Реперная точка — данные разведки о готовящемся ударе по Каховской ГЭС

Между тем, генерал отметил, что готовится удар ВСУ по плотине Каховской ГЭС, из-за чего могут быть затоплены огромные территории Херсонской области, что приведёт к большим человеческим жертвам, а также создаст угрозу для системы охлаждения реакторов Запорожской АЭС.

Это реперная точка для расшифровки слов Суровикина о "непростых решениях".

"Непростое решение", как представляется, — это последующий удар по Киевской ГЭС, то есть симметричный ответ, что также, как пишут специалисты, вызовет катастрофу — затопит Киев и принесёт человеческие жертвы. Косвенно об этом готовящемся ответе говорит призыв стран СНГ своим гражданам покинуть Украину.

Представляется также, что Суровикин своими словами предупредил Запад, а недосказанные — публично переданы по закрытым каналам Минобороны.

Но МИД РФ мог бы действовать и своими силами. Ведь речь идёт о планируемой Украиной гуманитарной катастрофе: взорвать гидротехническую плотину на Днепре. МИД РФ должен, как минимум, созвать чрезвычайное заседание СБ ООН, оповестить открыто все союзнические дипмиссии в Москве, чтобы они подняли тревогу в мировых СМИ.

Опыт в Сирии у Суровикина был успешным

Есть и более "облегчённый" вариант ответа на наступление ВСУ, если плотина не будет взорвана. Суровикин делает сейчас ровным счётом то, что делал в Сирии: эвакуация мирного населения, предупреждение, затем ковровое бомбометание авиацией, артиллерией, ракетными ударами, затем зачистка террористов.

В любом случае, готовится вариант очень жёсткого ответа на занятие Киевом части Херсона. Напомним, что до города от ближайшей точки линии соприкосновения — 30 километров.

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Редактор: Алексей Ткаченко, Куратор: Александр Артамонов
Темы оон всу армия херсон ядерное оружие сергей суровикин
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