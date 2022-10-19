Сегодня ночью вооружённые силы Украины (ВСУ) предприняли очередную попытку высадить не менее чем на 30 катерах десант в Энергодаре, чтобы захватить Запорожскую АЭС.
В результате боя, который длился несколько часов, атака противника была отбита. Об этом сообщили РИА Новости власти региона.
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Обозреватель РИА Новости Андрей Коц прокомментировал желание НАТО закрыть небо Украины. По его мнению, системы NASAMS могут доставить проблемы российским "Калибрам", авиационным Х-101 и Х-555.