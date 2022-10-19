ВСУ предприняли ночью очередную попытку высадки десанта в Энергодаре

Сегодня ночью вооружённые силы Украины (ВСУ) предприняли очередную попытку высадить не менее чем на 30 катерах десант в Энергодаре, чтобы захватить Запорожскую АЭС.

В результате боя, который длился несколько часов, атака противника была отбита. Об этом сообщили РИА Новости власти региона.