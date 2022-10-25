"Линия Вагнера" строится для наступления ударных сил России на Луцк

В Белгородской области, Луганской и Донецкой республиках РФ строится мощная линия укреплений, которая в народе получила название "линия Вагнера".

"Линия Вагнера" укрепляет оборону

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в интервью РИА "Новый день" подтвердил факт причастности своих людей к строительству фортификационных сооружений и отметил, что они занимаются и созданием народного ополчения на территории Белгородской области.

"Несколько предприятий производит там необходимые элементы для фортификационных сооружений, а инструкторы ЧВК "Вагнер" обучают граждан, которые будут защищать границы области", — отметил Пригожин.

CNN показало спутниковые снимки "линии Вагнера" в районе Горского Луганской области. Укрепление тянется на два километра и состоит из четырёх рядов цементных пирамид, за которыми находится большая траншея. Другие источники показывают строящиеся доты.

Российские специалисты оценивают, что в случае наступления ВСУ эта линия обороны позволит сдержать натиск группировок, в десять раз превосходящих численность обороняющихся сил.

Первый вывод из происходящего — военно-политическое руководство РФ не исключает наступления соединений ВСУ вглубь территории РФ, намечается долговременная оборона.

ЧВК "Вагнер" оставит укреплённые позиции и пойдёт на запад

Однако, украинские ТГ-каналы замечают, что это не ложится в общий тренд событий в РФ:

мобилизации,

"модернизации 800 танков",

"концентрации 800 самолётов",

перевода экономики на полувоенные рельсы,

создания в Белгородской области ополчения.

Канал "ЗеРада" предполагает, что у командующего СВО генерала Сергея Суровикина есть план — оставить на данном участке тероборону, а основные штурмовые группы перебросить "куда-то в другое место".

Это место определяется, по мнению авторов, решением руководства РФ "идти на попытку глобальной победы".

При этом, первое, что надо сделать — это перекрыть западные поставки оружия в Украину, так как она критически зависима от западной помощи.

"Если Киев лишится поставок с Запада, с вероятностью 90% война будет проиграна за 2-3 месяца по причине отсутствия боеприпасов", — подчёркивает "ЗеРада".

По мнению ТГ-канала, войскам РФ необходимо дойти до Стрыя, чтобы полностью перекрыть поставки из Польши по трассе на Жешув. Венгрия не предоставит свою территорию, а даже если и предоставит, то логистически Закарпатье связано с Украиной двумя перевалами, которые могут быть уничтожены.

Об этом же говорит американский ресурс 19fortyfive. "Будучи отрезанными от границы с Польшей, ВСУ смогут поддерживать ведение боевых действий лишь в течение нескольких месяцев. Останется единственный маршрут снабжения — "через Карпатские горы вдоль словацкой и румынской границ; чрезвычайно трудный и ограниченный по интенсивности движения", — пишет издание.

Останется только возможность поставок через Румынию (вероятно, имеются в виду поставки по Дунаю до Измаила и дальше), но они не обеспечат интенсивность огня, указывает "ЗеРада".

Украинский ТГ-канал "Легитимный " соглашается с "коллегами", что у РФ есть план по "обрезанию Украины от поставок западной помощи и взятию в окружение".

"Поэтому Банковая готовит минные поля на Волыни и Житомире, но при этом, как обычно, людей не предупреждают об этом сценарии и рисках, как и в феврале месяце, никто из офисных не предупредил украинцев", — пишут авторы канала.

Факты говорят о готовящемся ударе на Луцк

Добавим, что о таких планах РФ говорит наращивание совместной группировки в Белоруссии, откуда, по всей видимости, и будет нанесён рассекающий удар. А также активное уничтожение инфраструктуры западных областей Украины.

19fortyfive назвал самое уязвимое для Украины направление российского наступления — из Белоруссии через Луцк на Львов.

Наступление ВС РФ из Белоруссии также лишит Польшу шанса зайти на Западную Украину, к чему поляки интенсивно готовятся.

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