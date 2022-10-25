В Белгородской области, Луганской и Донецкой республиках РФ строится мощная линия укреплений, которая в народе получила название "линия Вагнера".
Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в интервью РИА "Новый день" подтвердил факт причастности своих людей к строительству фортификационных сооружений и отметил, что они занимаются и созданием народного ополчения на территории Белгородской области.
"Несколько предприятий производит там необходимые элементы для фортификационных сооружений, а инструкторы ЧВК "Вагнер" обучают граждан, которые будут защищать границы области", — отметил Пригожин.
CNN показало спутниковые снимки "линии Вагнера" в районе Горского Луганской области. Укрепление тянется на два километра и состоит из четырёх рядов цементных пирамид, за которыми находится большая траншея. Другие источники показывают строящиеся доты.
Российские специалисты оценивают, что в случае наступления ВСУ эта линия обороны позволит сдержать натиск группировок, в десять раз превосходящих численность обороняющихся сил.
Первый вывод из происходящего — военно-политическое руководство РФ не исключает наступления соединений ВСУ вглубь территории РФ, намечается долговременная оборона.
Однако, украинские ТГ-каналы замечают, что это не ложится в общий тренд событий в РФ:
Канал "ЗеРада" предполагает, что у командующего СВО генерала Сергея Суровикина есть план — оставить на данном участке тероборону, а основные штурмовые группы перебросить "куда-то в другое место".
Это место определяется, по мнению авторов, решением руководства РФ "идти на попытку глобальной победы".
При этом, первое, что надо сделать — это перекрыть западные поставки оружия в Украину, так как она критически зависима от западной помощи.
"Если Киев лишится поставок с Запада, с вероятностью 90% война будет проиграна за 2-3 месяца по причине отсутствия боеприпасов", — подчёркивает "ЗеРада".
По мнению ТГ-канала, войскам РФ необходимо дойти до Стрыя, чтобы полностью перекрыть поставки из Польши по трассе на Жешув. Венгрия не предоставит свою территорию, а даже если и предоставит, то логистически Закарпатье связано с Украиной двумя перевалами, которые могут быть уничтожены.
Об этом же говорит американский ресурс 19fortyfive.
"Будучи отрезанными от границы с Польшей, ВСУ смогут поддерживать ведение боевых действий лишь в течение нескольких месяцев. Останется единственный маршрут снабжения — "через Карпатские горы вдоль словацкой и румынской границ; чрезвычайно трудный и ограниченный по интенсивности движения", — пишет издание.
Останется только возможность поставок через Румынию (вероятно, имеются в виду поставки по Дунаю до Измаила и дальше), но они не обеспечат интенсивность огня, указывает "ЗеРада".
Украинский ТГ-канал "Легитимный " соглашается с "коллегами", что у РФ есть план по "обрезанию Украины от поставок западной помощи и взятию в окружение".
"Поэтому Банковая готовит минные поля на Волыни и Житомире, но при этом, как обычно, людей не предупреждают об этом сценарии и рисках, как и в феврале месяце, никто из офисных не предупредил украинцев", — пишут авторы канала.
Добавим, что о таких планах РФ говорит наращивание совместной группировки в Белоруссии, откуда, по всей видимости, и будет нанесён рассекающий удар. А также активное уничтожение инфраструктуры западных областей Украины.
19fortyfive назвал самое уязвимое для Украины направление российского наступления — из Белоруссии через Луцк на Львов.
Наступление ВС РФ из Белоруссии также лишит Польшу шанса зайти на Западную Украину, к чему поляки интенсивно готовятся.
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