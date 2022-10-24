Херсон не сдадут: российская армия накапливает энергию прорыва

На Украине усмотрели хитрость в распространяемых в РФ слухах о намерении сдать Херсон. Факты говорят о том, что город будет сражаться.

В ВСУ отмечают о наращивании сил ВС РФ в обороне Херсона

Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил в интервью "Украинской правде", что ВС РФ не планируют оставлять Херсон, а наоборот, ведут работы по укреплению обороны города — идёт активное наращивание войск с целью нанести поражение ВСУ.

"Во многих аспектах это — информационная операция и манипуляция. Да, есть эвакуация, вместе с тем, они, наоборот, заводят туда новые военные подразделения и готовят улицы города к обороне", — заявил Буданов.

Так он ответил на вопрос, что стоит за словами командующего СВО Сергея Суровикина о возможности принятия "непростых" решений по Херсону.

Заметим, что эвакуация — отнюдь не показатель слабости. Вспомним, что накануне 24 февраля Москва массово эвакуировала население ДНР и ЛНР. Было очевидно, что надо организованно вывезти людей в безопасное место. В Мариуполе нацисты прикрывались мирными, Россия этого делать не будет.

Желающих вступить в тероборону Херсона будет много

Ответ тем, кто разгоняет слухи о том, что "всё пропало" — новость о формировании территориальной обороны в городе.

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местную администрацию. Сомнений в том, что желающих будет много — нет, так как все херсонцы априори записаны киевским режимом в "сепаратисты" и "коллаборационисты".

Как сообщает "Политнавигатор", СБУ организует в Николаевской области фильтрационный лагерь для выявления нелояльного Киеву населения после того, как ВСУ в ходе наступления "освободят" Херсон.

"Охрана фильтрационного лагеря будет поручена отморозкам, отличившимся жестоким обращением не только с военнопленными, но и с уклоняющимся от насильственной мобилизации населением Украины", — подчёркивает ТГ-канал ресурса.

Ждуны не обрадуются

Между тем, в городе есть и ждуны, которые перестали принимать рубли на АЗС и завышают обменный курс гривны. Они же, кстати, могли снять с постаментов бюсты полководцев Суворова и Ушакова, чтобы разогнать зраду, будто это сделали отступающие русские.

Украинский ТГ-канал "Легитимный" со ссылкой на источник сообщает, что "кейс с эвакуацией в Херсоне" — это не просто попытка сделать из города военную базу, а тактический ход по выявлению ДРГ и "лишних глаз" в населённом пункте.

Кто не захочет выезжать, будет тщательно проверен ФСБ на связь с украинскими спецслужбами, уверены авторы канала.

Главная угроза Херсону — подрыв плотины Каховской ГРЭС

Между тем, Олег Царёв пишет в своём ТГ-канале , что у него складывается впечатление, будто мирных жителей выводят на левый берег, чтобы во время боёв они не парализовали "и так скудную логистику".

А "некая ротация" войск, связана с тем, чтобы не вывести спецназ, а завести пехоту, пишет политик со ссылкой на опрошенных знакомых военных в городе.

"Наши позиции не остаются пустыми, они оборудованы, площади перед ними пристреляны. Активно работает артиллерия с левого берега. Численный перевес на стороне ВСУ от трёх до пяти раз. Но не это вызывает беспокойства военных. Наоборот, смена командующего, мобилизация, сосредоточение группировки в Белоруссии, удары по украинской энергетической инфраструктуре — всё это вызывает осторожный оптимизм", — указывает Царёв.

Самая главная угроза — подрыв плотины Каховской ГРЭС.

"Сейчас все риски вокруг Херсона связаны исключительно с сохранностью дамбы. По словам моих друзей, сейчас предпринимаются все меры для того, чтобы сохранить ГРЭС. Если бы мы начали сброс воды раньше на несколько месяцев, то сейчас бы и переживать было нечего", — сделал вывод Олег Царёв.

ВС РФ набирают энергию прорыва

Как пишет ТГ-канал "Старше Эдды", сейчас надо и "дальше выносить энергетику" и прочую критическую инфраструктуру Украины, "строить, как положено", собственные линии обороны, уничтожать противника в активной обороне, продолжать перевод промышленности на военные рельсы.

"Примерно через месяц мы увидим, что удары по энергетике Украины дали свой результат и, как бы не хорохорился Зеленский, зима близко, а после этого подойдёт и всё остальное. Нам необходимо сейчас набрать энергию прорыва, для этого нужно ждать и терпеть", — пишет военнослужащий РФ, воюющий на подступах к ЛНР.

Читайте по теме: Часть пророссийских горожан отказывается покидать Херсон: "Всё стабилизируется"

Непростым решением Суровикина может быть удар по Киевской ГЭС

Совместная группировка РФ и Белоруссии не даст Польше захватить Волынь

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...