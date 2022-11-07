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Автор Любовь Степушова

Письмо 155 бригады морской пехоты по Павловке является фейком

Силовые структуры » Министерство обороны

Письмо 155 бригады морской пехоты ВС РФ о том, что её бросили в неподготовленное наступление на Павловку, по всем признакам является фейком, распространённым ЦИПсО.

Письмо 155 бригады морской пехоты по Павловке является фейком

Письмо морпехов РФ написано языком солдат ВСУ

Военкор Александр Сладков в своём ТГ-канале распространил в воскресенье новость о том, что у него есть письмо 155 бригады морской пехоты ВС РФ о том, что её бросили в неподготовленное наступление на Павловку (Угледарское направление), и она несёт огромные потери.

Информацию и текст самого письма перепечатали десятки ТГ-каналов, в частности, Марии Шукшиной, военкора Юрия Котенка, Grey Zon.

"В результате тщательно спланированного наступления великими полководцами мы потеряли за 4 дня около 300 человек убитыми, раненными и пропавшими без вести. 50 процентов техники уничтожено. Это только наша бригада. (Рустаму) Мурадову и его корефану-земляку Ахмедову плевать на всё, лишь бы показать себя. Они хотят себе звёзды, а людей называют мясом", — написано якобы в сообщении, которое Сладков передал в Минобороны и в адрес губернатора Приморья Олега Кожемяко (по месту формирования бригады).

Обращаем внимание на лексику письма: "мясо", "корефаны", а также неуместную иронию — "великие полководцы тщательно спланировали", и стиль изложения с навороченными фразами, но без запятых. Это не стиль общения военнослужащего из России, тем более, контрактника. На ум приходят многочисленные подобные по стилю и лексике обращения солдат ВСУ к своему президенту.

Тема взята ЦИПсО из постов российских военкоров и военнослужащих

Очень похоже, что это продукт Центра информационно-психологических операций Украины (ЦИПсО), и тему он взял из постов некоторых военкоров и военнослужащих (в частности, Александра Ходаковского) которые писали, что в последние дни в районе Павловки шли тяжёлые бои, и наступление было "преждевременным".

Чуть позже Ходаковский дал понять, что приказ на штурм Павловки без должной подготовки произошёл из-за того, что "кто-то хотел звезду".

Дальше он делает ещё более обобщающие выводы, что командует в СВО "потерянное" поколение.

"И дело здесь не в Павловке, где мы оказались в огневом мешке и несём потери, а в подходе, который является типичным для большинства представителей этого "потерянного поколения", — указывает командир батальона "Восток" ДНР.

Мысль об украинской операции по дискредитации военного руководства не лишена основания ещё и потому, что недавно после неуставной атаки на генерала Александра Лапина он был то ли отправлен в отпуск, то ли отстранён от командования ЦВО.

Этот тренд надо украинцам, конечно, поддержать, чтобы посеять в войсках панику, а у населения России — неуверенность.

Кожемяко не исключил работу спецслужб Украины

В Павловке действительно идут ожесточённые бои за каждый дом, но противник теряет в 10 раз больше личного состава.

Губернатор Кожемяко заявил, что обращение морских пехотинцев может быть вбросом украинских спецслужб. Потери, по его словам, существенно преувеличены. Он сказал, что эту информацию ему передали командиры морпехов на передовой.

"Мы направили это обращение компетентным органам и в военную прокуратуру для выяснения ситуации. Не исключено, что это вброс со стороны противника — украинских спецслужб", — сказал губернатор.

Военкор Алексей Живов признаёт, что "проблема в большей или меньшей форме действительно имела место быть", но публичную обструкцию генералов, командующих фронтами, он предлагает оставить "ДВКР и Военной прокуратуре".

Даже самым ярым "патриотам" в России, каким является Живов, приходит в голову аналогия с 1917 годом, когда Советы солдатских депутатов стали вместо офицеров определять "правила игры". Только теперь в роли солдатских депутатов выступают определённые лица, опрометчиво распространяющие свою точку зрения через Телеграм-каналы.

"Чем закончился 1917, всем прекрасно известно", — написал телеграм-канал "Ридовка". Предупреждаем, что в ближайшее время подобных "писем" от военнослужащих РФ в соцсетях будет много.

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