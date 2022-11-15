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Автор Любовь Степушова

Специалисты анализируют способности ВС РФ и ВСУ к наступлению широким фронтом

Силовые структуры » Министерство обороны

На фронтах СВО идут бои местного значения, но все ожидают начала широкомасштабных действий. Кто первый начнёт — ВС РФ или ВСУ?

Специалисты анализируют способности ВС РФ и ВСУ к наступлению широким фронтом

Алёшки даже не пытались атаковать, но могут

У ВСУ есть два направления наступления:

  1. Расширять плацдарм на левом берегу Днепра от Новой Каховки до Кинбурнской косы с дальнейшим выходом к Крыму.
  2. В Запорожской области с выходом на Мелитополь и Бердянск.

Ночью разгонялась паника через украинские паблики о взятии населённого пункта Алёшки на Кинбурнской косе. Утром военкор Александр Коц сообщил, что лично убедился в том, что "Алешки — наши, и весь плацдарм по левому берегу от Новой Каховки до Кинбурнской косы — наш".

Коц предполагает, что противник и дальше будет здесь прощупывать оборону, потому что, "учитывая разветвлённую сеть рукавов Днепра, возможностей для переправки ДРГ на наш берег уйма".

Данные Коца подтвердил политик Олег Царёв.

"Ни один населённый пункт на левом берегу Днепра, из тех, которые были под контролем Российской армии, ВСУ сегодня не взяли. Больше того, даже не было таких попыток", — подчеркнул Царёв в своём ТГ-канале.

ТГ-канал "Архангел спецназа" пишет, что противник "значительно нарастил силы и средства разведки на направлении Кинбурнской косы. Подтягивает в этот же район "арту" и ПВО. Судя по всему, готовит высадку тактического десанта на косу.

"Наши всё видят, готовят "радушный приём", — успокаивает автор канала военнослужащий ВС РФ.

Украинский ТГ-канал "Резидент" скидывает инсайд, что командование ВСУ выступает против любых десантных операций на левом берегу Днепра в Херсонской области. Главнокомандующий Валерий Залужный якобы считает такие операции бессмысленными на данный момент.

"Даже если высадить десант, то удержать позиции будет нереально из-за отсутствия плавсредств, способных доставить тяжёлую технику на левый берег Днепра", — указывает ТГ-канал причину.

Российский блогер Роман Сапоньков, тем не менее, полагает, что форсировать Днепр ВСУ "нужно, чтобы создать точку напряжения". По его мнению, украинцы учитывают, что Россия "пасует и сдаёт назад при наличии трудностей (логистических, тактических и т. д.), которые могут привести к поражению". Например, такими были отходы из-под Киева, со Змеиного, из Харьковской области и Херсона.

"ВСУ форсируют Днепр и закрепятся, заняв 2-3 посёлка. Скорее всего, в районе Новой-Старой Збурьевки под Голой Пристанью. Их будут утюжить артиллерией, но, не считаясь с потерями, за этот кусок они будут держаться, зубами", — предполагает блогер.

Александр Коц предполагает, что ВСУ на левый берег "не попрут", потому что "побоятся, что мы подорвём дамбу Каховской ГЭС".

Атака ВСУ на Мелитополь выглядит логичнее

По мнению военкора, переброска сил ВСУ из-под Херсона на Запорожское направление выглядят логичнее.

"Там можно нанести разрубающий удар через Пологи и Орехово на Токмак. Дальше — хоть на Мелитополь, хоть на Бердянск, Алёшки с косой тогда и сами посыпятся", — пишет Коц.

Но он предупреждает, что ВС РФ в Запорожской области к этому варианту серьёзно готовятся.

Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сигнализирует, что выход ВСУ к Бердянску позволит не только перекрыть сухопутный коридор в Крым и лишить российскую группировку в Херсонской области и население снабжения, но и даёт возможность взять под обстрел почти весь полуостров.

Тактику ВС РФ "отступление для сбережения жизней" критикует ТГ-канал "Старше Эдды". По его словам, "это штука очень лукавая, поскольку сплошь и рядом оборачивается своей противоположностью". Сданные позиции в Херсоне обеспечили врагу господствующие высоты и высвободили силы, которые враг может использовать для подготовки наступления по другим направлениям, пишет "Старше Эдды".

Автор ТГ-канала считает, что необходима изоляция ВСУ от западных поставок, сохраняя и наращивая боеспособность российских сил.

Россия наступает в ДНР с задачей дать Донецку воду и прекратить обстрелы

В настоящее время ВС РФ наступают в ДНР на рубежах Белогоровка-Соледар-Бахмут-Майорск и Авдеевка-Водяное-Пески-Марьинка-Павловка. По данным украинских ТГ-каналов, россияне уже близки к центру Артёмовска (Бахмута).

Освобождение Майорска позволило открыть шлюзы на дамбе, которую долгие годы контролировали нацисты. Однако, эксперты предупреждают, что водоснабжение Донецка зависит от тех населённых пунктов, которые по течению канала ещё не освобождены, и пока рано говорить о подаче воды в столицу ДНР, как об успехе.

Минобороны России доложило, что в боях за Павловку российскими войсками уничтожены до 1,4 тысяч украинских солдат, 2 самолёта Су-25, вертолёт Ми-8, 12 танков, 27 боевых машин пехоты и до 30 других боевых бронемашин, 6 артиллерийских орудий, в том числе 2 системы М777 производства США.

ВС РФ готовятся к операции широким фронтом

Александр Ходаковский в своём ТГ-канале критикует эту операцию. По его мнению, лучше наступать широким фронтом и преследовать масштабные цели, чем "вгрызаться за тактический кусок, вклиниваясь в оборону противника без влияния на фронтовую инфраструктуру".

"В этом случае мы получаем удары и с фронта, и с флангов — всё фокусируется в одной точке и выжигает нас, как луч солнца через увеличительное стекло, и потери в итоге не меньше, чем в первом случае", — написал командир ВС РФ.

Чтобы наступать широким фронтом, нужно готовить операции, накапливать ресурс, формировать запасы, а не выжимать из армии последние соки, не оставляя сил даже на оборону, отметил Ходаковский.

По всей вероятности, это сейчас и делается в ВС РФ.

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Куратор: Александр Артамонов
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