Обеспечит победу: Медведев и Рагозин обещают новейшее оружие в зоне СВО

Дмитрий Медведев и Дмитрий Рогозин предупредили, что в ближайшее время ВС РФ в зоне СВО получат новейшее оружие, которое обеспечит победу. О чём идёт речь?

Рагозин знает, о чём говорит

"В ближайшие месяцы в зону специальной военной операции на Украине начнет поступать самое современное российское вооружение, которое обеспечит победу", — сообщил в интервью РИА Новости экс-гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Россия может использовать на Украине "экспериментальное вооружение", добавил он, не уточняя, какое именно оружие имеется в виду.

По словам Рогозина, он "глубоко в курсе" новых разработок.

"Часть из них по разным причинам просто не пошла в серию. Эти коллективы существуют, и для них мы сейчас даем возможность применить их средства", — сказал экс-чиновник, который создал свой волонтёрский проект для работы в зоне СВО.

Рогозин также сообщил, что в ЛНР и ДНР планируется создать легкие ударные дроны, которые "будут испытываться прямо на фронте".

Боевые БПЛА готовятся поступить тысячами в армию РФ

Можно сделать вывод, что ставка, во-первых, делается нам военные дроны, которые показали себя очень эффективным оружием в СВО.

После "Гераней", которые, видимо, сделали на основе иранских БПЛА, на фронте появились высокоточные ударные БПЛА линейки "Ланцет", они выбивают такие дорогостоящие цели для Украины, как РЛС.

Этот БПЛА имеет четыре пары крыльев и поражает цели противника на скорости до 300 км/ч в момент пикирования. Он также проводит территориальную оптическую дневную и ночную разведку на глубину до 50 км. Это разработка конструкторов концерна "Калашников", который стал главным предприятием-координатором поставок боевой экипировки в российскую армию.

Перспективной версия — "Ланцет-3М" имеет дальность действия более 60 км, благодаря большей ёмкости аккумуляторов, а скопление техники противника определяется по увеличенной концентрации продуктов горения от работающих двигателей.

Второй отличный БПЛА — это "Орлан-30", который обнаруживает цели далеко в глубине обороны противника и может висеть в воздухе до 16 часов, пролетая до 600 км. Вот бы его для обнаружения "Хаймерсов". При помощи этого дрона можно лазером наводить управляемые боеприпасы, такие, как "Краснополь". Сейчас пытаются сделать этот дрон ещё и ударным, пока кустарным способом.

Есть в ВКС БПЛА "Иноходец", также известный как "Орион", который способен нести до четырех ракет класса "воздух — земля". Недавно дебютировал для отражения атаки ВСК на Бериславском направлении.

В НПО "Двина" есть перспективная разработка аналога американского дрона "Глобал Хавк", а а под Москвой есть мощный технологический задел для этого проекта. Американский дрон может находиться в воздухе до 30 часов, дозаправка в воздухе увеличивает время полета в два раза. Оснащен комплексной интегрированной системой разведки и наблюдения.

Может быть, уже сделан аналог иранского дрона тяжелого класса "Араш" (Arash-2). Почему бы и нет, "Герань" ведь сделали. Дальность полета этого БПЛА составляет от 1000 до 2000 километров, вес боевой части — 200 килограммов. Дрон имеет защиту от помех, самонаводится на радиоэлектронный импульс. По сути, это крылатая ракета, только многократно более дешевая.

Какое ещё мощное поражающее оружие имеет РФ

Предположим, что Рогозин имел ввиду и другие виды оружия. Это:

Электромагнитное оружие, которое наносит удар электромагнитным импульсом. "Россия обладает рядом неядерных ЭМИ-боеприпасов, которые могут быть запущены с земли с помощью специализированных снарядов", — заявил "Times”, старший научный сотрудник аналитического центра Royal United Services Institute Джастин Бронк. Некоторые подразделения спецназа, действующие на Украине, ими вооружены, добавил он. Российский источник — советник первого заместителя гендиректора концерна "Радиоэлектронные технологии" Владимир Михеев подтвердил, что так называемые СВЧ-пушки (СВЧ — сверхвысокочастотное излучение) "существуют и очень эффективно развиваются". В частности, ими планируется вооружать российские беспилотные самолеты шестого поколения, сообщает ТАСС. Гиперзвуковые ракеты, способные летать со скоростью в пять раз превышающую скорость звука, и маневрировать почти на всем протяжении полета. Вооруженные силы РФ три раза применяли гиперзвуковую ракету "Кинжал" на Украине. 18 марта был поражён крупный подземный склад ракет и авиационных боеприпасов ВСУ в населенном пункте Делятин Ивано-Франковской области. Два других удара тоже были по подземным целям. Вероятно, сейчас будут наносится удары по мостам и тоннелям для отрезания путей снабжения ВСУ с запада. Лазерный комплекс "Пересвет", который способен ослеплять спутниковые системы разведки противника на орбитах до полутора тысячи километров, выводя их из строя мощным лазерным излучением. Проблема вездесущих американских спутников — это главная проблема ВКС РФ. Предполагается, что под Белгородом комплекс уже был испытан. Танк Т-14 "Армата", который уже выпущен более чем в 100 экземплярах. Танк способен быстро преодолевать большие участки территории, благодаря своему 1500-сильному двигателю и большому запасу топлива. Он мог бы нейтрализовать украинскую пехоту издалека, используя новые снаряды и систему управления огнём, — считает аналитик 19FortyFive Алекс Бетли. Линейка ТОС "Солнцепёк" - система залпового огня с термобарическими боеголовками, которая выжигает подземные укрепления. Это главный страх украинской пехоты. Специалисты подчёркивают, что идут работы по увеличению дальности поражения — сейчас это 6 км.

"Россия по очевидным всем разумным людям причинам пока не использовала весь свой арсенал возможных средств поражения. И не наносила удары по всем возможным вражеским целям, расположенным в населённых пунктах. И не только из присущей нам человеческой доброты. Всему своё время", — написал в своём ТГ-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

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