Пятница на территории Украины по сложившейся в последнее время традиции прошла под вой сирен, предупреждающих об угрозе "с воздуха" — Россия проводила очередную ракетную атаку на объекты инфраструктуры страны, которую в интернете всё чаще называют "404".
Итоги авиаударов оставляют, как говаривал некогда незабвенный Леонид Ильич Брежнев, "чувство глубокого удовлетворения":
Как отмечает шеф-редактор аналитической редакции ИА Регнум Юрий Баранчик, "количество ракетных атак начало переходить в качество":
"Уже понятно, что на Украине зиму переживут в городах не только не все, но явно немногие. Без воды, тепла и света городская жилая инфраструктура — это многоэтажные гробы без всяких перспектив выживания, — написал он в Telegram. — Хорошо, что Зеленский не соглашается на переговоры, которых так жаждет российская "партия мира". Суровикину нужен месяц, чтобы миллионные толпы украинских беженцев заполонили города Европы в поисках тепла, еды и света аккурат к Новому году. Тут и переговоры по гарантиям безопасности можно начать с сильных позиций — ВСУ без снабжающего их тыла воевать не смогут".
На Украине итогом пятницы, кроме отсутствия света, стала смена тактики реагирования властей на ракетные удары.
До вчерашнего дня для поддержания духа населения и солдат команда президента Незалежной заявляли, что почти все российские ракеты сбиваются, что жертв среди "мирных" почти нет, а наносимый инфраструктуре ущерб незначителен.
Теперь же после неудачного попадания ракеты украинской (!) ПВО в жилой дом и почти полного падения энергосистемы (в том числе и остановки АЭС), стало невозможно делать "хорошую мину при плохой игре", ибо дураков нет, чтобы и дальше верить. Поэтому информационная тактика изменилась диаметрально:
С подобной риторикой Зеленский, вероятно, сможет выпросить больше денег от западных спонсоров. Другой вопрос: сможет ли он так мотивировать солдат ВСУ? Или надеется, что для бойцов украинской армии достаточно принятых ранее мер — оставления мирных граждан (читай: семей солдат ВСУ) в прифронтовых населённых пунктах?
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