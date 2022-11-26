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Чёрная пятница от российских ВКС на Украине

Силовые структуры » Министерство обороны

Пятница на территории Украины по сложившейся в последнее время традиции прошла под вой сирен, предупреждающих об угрозе "с воздуха" — Россия проводила очередную ракетную атаку на объекты инфраструктуры страны, которую в интернете всё чаще называют "404".

Чёрная пятница от российских ВКС на Украине

Итоги авиаударов оставляют, как говаривал некогда незабвенный Леонид Ильич Брежнев, "чувство глубокого удовлетворения":

  • погас свет в Одессе, Львове, Днепропетровске, Николаевской области и, частично, в Киеве;
  • поражена Ладыжинская ТЭС в Винницкой области;
  • аварийно "встали" энергоблоки на Южноукраинской АЭС;
  • в аварийный режим работы перешла Ровенская АЭС;
  • приостановлено водоснабжение Киева;
  • "рикошетом" прилетело Кишинёву и нескольким районам в Молдавии (страна получает электроэнергию от Украины).

Как отмечает шеф-редактор аналитической редакции ИА Регнум Юрий Баранчик, "количество ракетных атак начало переходить в качество":

"Уже понятно, что на Украине зиму переживут в городах не только не все, но явно немногие. Без воды, тепла и света городская жилая инфраструктура — это многоэтажные гробы без всяких перспектив выживания, — написал он в Telegram. — Хорошо, что Зеленский не соглашается на переговоры, которых так жаждет российская "партия мира". Суровикину нужен месяц, чтобы миллионные толпы украинских беженцев заполонили города Европы в поисках тепла, еды и света аккурат к Новому году. Тут и переговоры по гарантиям безопасности можно начать с сильных позиций — ВСУ без снабжающего их тыла воевать не смогут".

Зеленский меняет тактику

На Украине итогом пятницы, кроме отсутствия света, стала смена тактики реагирования властей на ракетные удары.

До вчерашнего дня для поддержания духа населения и солдат команда президента Незалежной заявляли, что почти все российские ракеты сбиваются, что жертв среди "мирных" почти нет, а наносимый инфраструктуре ущерб незначителен.

Теперь же после неудачного попадания ракеты украинской (!) ПВО в жилой дом и почти полного падения энергосистемы (в том числе и остановки АЭС), стало невозможно делать "хорошую мину при плохой игре", ибо дураков нет, чтобы и дальше верить. Поэтому информационная тактика изменилась диаметрально:

  • теперь Зе-офис не говорит, что российские ракеты сбиваются (что является правдой), а все "косяки" украинской ПВО называются "попаданием в дома и ядерные объекты".

С подобной риторикой Зеленский, вероятно, сможет выпросить больше денег от западных спонсоров. Другой вопрос: сможет ли он так мотивировать солдат ВСУ? Или надеется, что для бойцов украинской армии достаточно принятых ранее мер — оставления мирных граждан (читай: семей солдат ВСУ) в прифронтовых населённых пунктах?

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Куратор: Александр Артамонов
Темы украина владимир зеленский
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