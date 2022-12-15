Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Ольга Лебедева

Вашингтон встревожен: Северная Корея значительно укрепила свою способность атаковать США

Силовые структуры » Министерство обороны

Вашингтон крайне обеспокоен растущим числом испытаний Северной Кореей ракет различной дальности, а также разработкой и совершенствованием других вооружений.

Вашингтон встревожен: Северная Корея значительно укрепила свою способность атаковать США

Группа экспертов Исследовательской службы Конгресса США (CRS) подготовила и опубликовала отчёт, в котором оценивается военный потенциал Америки в контексте её трений с КНДР. Вывод их однозначен:

"Пхеньян значительно нарастил свой ракетный арсенал за последний год, увеличив свою способность атаковать США".

В документе содержится также напоминание, что Вашингтон ранее уже выразил обеспокоенность по поводу вооружений Северной Кореи.

В текущем году азиатская страна законодательно закрепила принцип допустимости ядерного удара в качестве ответа не только на аналогичную, но и на неядерную агрессию, а также "в других ситуациях, угрожающих её выживанию".

Эксперты отмечают, что Северная Корея разработала новые виды вооружений и модернизировала старые. И теперь у Пхеньяна есть возможность запускать ядерные ракеты большой дальности, поскольку ему удалось разработать "миниатюрную" ядерную боеголовку, "достаточно маленькую, чтобы ее можно было устанавливать на баллистические ракеты".

"В 2022 году КНДР провела около 60 испытаний баллистических ракет различной дальности и мощности. В этом году впервые с 2017 года она провела испытания межконтинентальных баллистических ракет. Эти испытания показали надёжность и точность вооружения северокорейских ракетных войск и их способность побеждать региональные системы противоракетной обороны".

Среди новых угроз безопасности США в отчёте также упоминаются растущие кибервозможности Пхеньяна и его вероятное использование для "возмездия, принуждения, шпионажа и получения экономической выгоды".

Встревожены не только военные

На днях американский таблоид The New York Times опубликовал материал под заголовком "Новые ракеты Северной Кореи накроют всю территорию США".

Автор статьи утверждает, что хотя "далеко не все испытания баллистических ракет КНДР были удачными", северокорейские ракеты Hwasong способны достигать американской территории".

К слову, сами северокорейцы, похоже, решительно настроены дать бой любому, кто посягнёт на их суверенитет. Это видно даже по именам, которые они дают своим детям:

  • Чон Сим — "верность",
  • Чон Иль — "оружие",
  • Пок Иль — "бомба",
  • Уй Сонг — "спутник".

Читайте также:

Выводы американского полковника: Россия сильнее стран НАТО, вместе взятых

Ситуация в Косово: отношение Приштины к сербам похоже на отношение Киева к Донбассу

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...

Автор Ольга Лебедева
Ольга Лебедева — обозреватель Правды.Ру
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы сша северная корея
Новости
Врач Писарева: запивать красную икру шампанским опасно для здоровья
Карасёв: "Точка к миру пройдена, Путин новые регионы не отдаст"
WarGonzo: ВСУ нанесли удар по Донецку чешской РСЗО "Вампир"
Татарский: ВСУ потеряли однозначно больше 100 тысяч солдат
Алиханов: немцы приезжают зимовать в Калининград из-за высоких цен в ФРГ
Новицкий: главы МИД ЕС имеют разное отношение к ситуации с трибуналом на Украине
Воюющий за ВСУ израильский наёмник Десятник: Киев в силах взять Москву
"Эмиграция" Гарика Мартиросяна в Армению была по работе: комик сейчас в Москве
NASA: из Союза МС-22 "бьёт снег", выход в космос отменён
Философ Даренский: российская армия борется против наступления апокалипсиса
Популярное
Леонков: Россия недооценила возможности ВСУ, в страны НАТО приходят гробы

Украинская армия готовилась к длительному противостоянию с Россией, отметил аналитик.

Леонков: Россия недооценила возможности ВСУ, в страны НАТО приходят гробы
Mash: российские хакеры получили данные о 35 382 погибших военных войск ВСУ
Mash: российские хакеры получили данные о 35 382 погибших военных войск ВСУ
В Киеве произошло покушение на "кровавого пастора" Александра Турчинова
Военный ВС РФ заявил, что украинцы наводили артиллерию с помощью СМС в ходе СВО
"Новая Россия" сразу стала "любимым проектом США" Сергей Лебедев Дочь Анн и Серж Голон: в России продано книг об Анжелике на 100 миллионов долларов Анжела Якубовская Ключевые союзники РФ в победе над киевским режимом — Китай и Белоруссия Любовь Степушова
Комбат 72-й бригады ВСУ Андрей Верхогляд уничтожен под Авдеевкой
Генерал Гурулёв: Европа готовит полномасштабную войну с Россией на континенте
DM: Россия показала ядерную угрозу Западу установкой в шахту ракеты "Ярс" ВС РФ
DM: Россия показала ядерную угрозу Западу установкой в шахту ракеты "Ярс" ВС РФ
Последние материалы
Врач Писарева: запивать красную икру шампанским опасно для здоровья
Карасёв: "Точка к миру пройдена, Путин новые регионы не отдаст"
WarGonzo: ВСУ нанесли удар по Донецку чешской РСЗО "Вампир"
Татарский: ВСУ потеряли однозначно больше 100 тысяч солдат
Алиханов: немцы приезжают зимовать в Калининград из-за высоких цен в ФРГ
Новицкий: главы МИД ЕС имеют разное отношение к ситуации с трибуналом на Украине
Воюющий за ВСУ израильский наёмник Десятник: Киев в силах взять Москву
"Эмиграция" Гарика Мартиросяна в Армению была по работе: комик сейчас в Москве
NASA: из Союза МС-22 "бьёт снег", выход в космос отменён
Философ Даренский: российская армия борется против наступления апокалипсиса
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников