Вашингтон встревожен: Северная Корея значительно укрепила свою способность атаковать США

Вашингтон крайне обеспокоен растущим числом испытаний Северной Кореей ракет различной дальности, а также разработкой и совершенствованием других вооружений.

Группа экспертов Исследовательской службы Конгресса США (CRS) подготовила и опубликовала отчёт, в котором оценивается военный потенциал Америки в контексте её трений с КНДР. Вывод их однозначен:

"Пхеньян значительно нарастил свой ракетный арсенал за последний год, увеличив свою способность атаковать США".

В документе содержится также напоминание, что Вашингтон ранее уже выразил обеспокоенность по поводу вооружений Северной Кореи.

В текущем году азиатская страна законодательно закрепила принцип допустимости ядерного удара в качестве ответа не только на аналогичную, но и на неядерную агрессию, а также "в других ситуациях, угрожающих её выживанию".

Эксперты отмечают, что Северная Корея разработала новые виды вооружений и модернизировала старые. И теперь у Пхеньяна есть возможность запускать ядерные ракеты большой дальности, поскольку ему удалось разработать "миниатюрную" ядерную боеголовку, "достаточно маленькую, чтобы ее можно было устанавливать на баллистические ракеты".

"В 2022 году КНДР провела около 60 испытаний баллистических ракет различной дальности и мощности. В этом году впервые с 2017 года она провела испытания межконтинентальных баллистических ракет. Эти испытания показали надёжность и точность вооружения северокорейских ракетных войск и их способность побеждать региональные системы противоракетной обороны".

Среди новых угроз безопасности США в отчёте также упоминаются растущие кибервозможности Пхеньяна и его вероятное использование для "возмездия, принуждения, шпионажа и получения экономической выгоды".

Встревожены не только военные

На днях американский таблоид The New York Times опубликовал материал под заголовком "Новые ракеты Северной Кореи накроют всю территорию США".

Автор статьи утверждает, что хотя "далеко не все испытания баллистических ракет КНДР были удачными", северокорейские ракеты Hwasong способны достигать американской территории".

К слову, сами северокорейцы, похоже, решительно настроены дать бой любому, кто посягнёт на их суверенитет. Это видно даже по именам, которые они дают своим детям:

Чон Сим — "верность",

Чон Иль — "оружие",

Пок Иль — "бомба",

Уй Сонг — "спутник".

Читайте также:

Выводы американского полковника: Россия сильнее стран НАТО, вместе взятых

Ситуация в Косово: отношение Приштины к сербам похоже на отношение Киева к Донбассу