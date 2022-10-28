Южнокорейские военнослужащие выяснили, что КНДР произвела пуск двух баллистических ракет по направлению к Японскому морю. Об этом пишет Yonhap.
По информации агентства, первый снаряд был запущен в 05:59 часов (московское время), а второй — в 06:18. Подробности инцидента уточняются.
Как отметили в Объединённом комитете начальников штабов, Южная Корея сохраняет состояние полной боеготовности, а также тесно сотрудничает с Вашингтоном на фоне провокаций КНДР.
Ранее сообщалось, что в пятницу, 28 октября, Северная Корея осуществила пуск неопознанной баллистической ракеты в сторону Японского моря.
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