Политолог: России нужен союз с Белоруссией и Украиной

На Украине наиболее активными военные действия были осенью. Сейчас наступило некоторое затишье. С чем связана такая пауза, какие перспективы могут ждать Украину после окончания СВО, почему эта страна является "регионом 404", и зачем России нужен союз с Белоруссией и Украиной, рассказал Pravda.Ru политический аналитик Юрий Баранчик.

— Юрий Владимирович, каким вы видите дальнейшее развитие ситуации на фронте?

— Сейчас возникло некоторое затишье. Возможно, оно связано с неопределённостью наших целей на Украине и неопределённостью стратегии их достижения. Здесь вероятны два варианта:

мирные переговоры и заключение каких-то сделок;

полная демилитаризация, деоккупация Украины от бандеровского режима.

Какой сценарий будет выбран, выяснится в ближайшие месяцы. А пока идёт период принятия решений.

— Что будет с Украиной, по вашему мнению?

— Она может полностью исчезнуть. Нас этот вариант абсолютно устраивает. При этом несколько областей войдут в состав Польши и Румынии. Это оптимальный сценарий, потому что данное территориальное образование показало свою полную государственную недееспособность. Эпитет "регион 404" к Украине приклеился абсолютно правильно, потому что люди вообще забыли, ради чего существует государство, у них нет собственной идеологии. Их единственная идеология — это борьба с Россией, "анти-Россия". Но строить себя на отрицании чего-то глупо. Нужно же развивать что-то своё, а у них этого абсолютно нет.

Надо зачищать полностью эту территорию от бандеровского режима, устанавливать там свои порядки, включать её в свой экономический механизм, потому что территория очень богатая.

И если мы добавим ещё 20 миллионов русского населения, то Россия будет совершенно другой страной. А если к этому потом ещё и Белоруссия подключится с её 9,5 миллионами — это замечательно. Поэтому надо усиливать себя, строить, несмотря ни на что, свою страну, увеличивать её территорию до союза славянских государств.

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