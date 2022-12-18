Держись, Донецк: армия РФ готовит наступление с выходом на Краматорск

Российское военно-политическое руководство активизировалось. Эксперты говорят, что планируется наступление для освобождения ДНР и облегчения участи Донецка. Об этом говорят последние новости из СВО.

Взят последний укрепрайон Марьинки

Российская армия взяла под контроль "южный центральный укрепрайон" противника в районе высотной застройки Марьинки, пишет эксперт Юрий Подоляка в своём ТГ-канале.

Юрий Подоляка указывает, что ВС РФ хорошо укрепились в северных частях города (напротив Красногоровки), и одновременно наступают на село Победа, "поэтому контратаки противника быть не может". Так как это последний укрепрайон ВСУ в городе, после его зачистки "наступит время Красногоровки и возобновления наступления на Угледар".

"Угледарская группировка противника очутится в очень сложной ситуации. И удар по Константиновке с севера может стать для нее роковым", — пишет Подоляка.

В пятницу глава ДНР Денис Пушилин заявил, что более 80% территории Марьинки находится под контролем ВС РФ. По его словам, после её полного освобождения интенсивность обстрелов Донецка снизится. В последнее время ВСУ ежедневно наносят жестокие удары по городской застройке, гибнут люди, что, конечно, ставит перед Москвой вопрос о скорейшем наступлении и освобождении ДНР.

В сводке Генштабы ВСУ за 17 декабря отмечается, что части ВС РФ атаковали более 20 населенных пунктов. Среди них — Площадка, Червонопоповка, Белогоровка в ЛНР, а также Артёмовск, Опытное, Зеленополье, Андреевка, Марьинка, Победа и Новомихайловка в ДНР.

Новая тактика ракетных ударов ВКС РФ

Во время вчерашнего (16 декабря) массированного удара по Украине россияне выпустили 98 ракет, сообщили украинцы.

О ракетных ударах в российских источниках отмечается, что они были проведены тактически по новой схеме. Сначала пускались ложные цели, и при их поражении засекались средства ПВО ВСУ. Затем следовала их нейтрализация.

"В ходе отражения удара украинскими и западными комплексами ПВО значительный ресурс израсходован по специально запущенным ложным целям", — заявило Минобороны РФ.

В ведомстве добавили, что при этом вскрыты позиции и уничтожены четыре радиолокационные станции украинских зенитных ракетных комплексов С-300 в Запорожской области.

"Вчера во время нашей атаки на критическую инфраструктуру Украины, в полосе от Лисичанска до Сватово (ЛНР — ред.) было уничтожено 2 украинских "Бука" и одна С-300. Что в очередной раз подтверждает крайне удачный и грамотно продуманный вчерашний налет", — подчёркивает ТГ-канал "Старше Эдды".

Артёмовск-Соледар-Торецк открывают наступление на Краматорск

Севернее Марьинки решается судьба кампании по освобождению ДНР. Минобороны РФ сообщило, что российскими военными взято под контроль село Яковлевка, завершается его зачистка от украинских войск, что обеспечивает плацдарм для наступления на Соледар с северо-востока.

Соледар уже атакуется ВС РФ, также идут бои уже в самом Артёмовске.

Артёмовск является важным транспортным узлом для ВСУ, пишет ТГ-канал "Повёрнутые на войне". Через него проходит трасса М03 в направлении Славянска и железная дорога, уточняют военные эксперты. Захват Артёмовска, по их словам, делает оборону района города Северск более сложной задачей для ВСУ, так как мост через Северский Донец в Закотном разрушен.

"Хотя сам город находится глубоко за старой линией соприкосновения, его падение позволило бы России обойти другие укрепления ВСУ с флангов. Эта часть для более масштабных планов для наступления", — пишут авторы.

Кроме того, запад Артёмовска находится на господствующих высотах, что дает армии РФ возможность поддерживать атаки на юго-запад, в направлении маршрутов снабжения Торецка. Всё это подводит нас к тому, что вскре Россия сможет взять инициативу для крупного наступления, пишет ТГ-канал.

Путин и Шойгу активизировались

В случае прорыва украинской линии обороны Северск — Соледар — Артёмовск ВС РФ подойдут к Славянску и Краматорску, что приведет к коренному перелому во всей битве за Донбасс.

Вероятно, не случайно российское военно-политическое руководство активизировалось. Президент РФ Владимир Путин посетил объединенный штаб войск задействованных в СВО, а министр обороны Сергей Шойгу — проинспектировал группировку войск в зоне проведения спецоперации Южного округа.

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