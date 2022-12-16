Удары 16 декабря и заявление Медведева обозначили новый этап СВО

Удар ВКС РФ 19 ноября принёс огромные разрушения украинской критической инфраструктуре. Это не только удары возмездия за Донецк, начался новый этап войны.

Колоссальные разрушения критической инфраструктуры

Мэр Харькова назвал разрушения "колоссальными".

"Есть колоссальные инфраструктурные разрушения, это прежде всего — энергетическая система", — отметил мэр в ТГ -канале.

Только по Запорожью нанесено 12 ракетных ударов, по Харьковской области — 10, сообщил украинский губернатор Олег Синегубов. Били также по объектам в Одесской, Кировоградской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Николаевской, Житомирской областях. Всего — более 80 ударов, согласно украинским источникам.

В Харькове нет света, по области — с перебоями. Там же остановлено метро, как и в Киеве, Днепропетровске. Везде перебои с водоснабжением. Власти выступили с призывами подготовить запас питьевой и технической воды.

Обесточено железнодорожное сообщение в центральной части страны. В Днепропетровской области ударили по Криворожской ТЭС — самой мощной электростанции Европы, работающей на твёрдом топливе. Несколько прилётов было в машинный зал Днепровской ГЭС, которая выдаёт почти половину всей гидрогенерации Украины.

По словам спикера Воздушных сил Украины Юрия Игната, ВКС РФ сегодня применили "всё, что у них было", кроме "иранских дронов": "Поднимали Ту-95, СУ-35, МИГ-31".

"Сергей Атаянц" — новость дня

Новость дня в том, что взлетевший с белорусского аэродрома Мачулищи самолёт дальнего радиолокационного обнаружения А-50У "Сергей Атаянц" может наводить российские истребители на самолёты-перехватчики крылатых ракет, что повышает эффективность ударов. Поэтому, вероятно, неслучайно ПВО ВСУ пропустило три удара по "ДнепроГЭСу".

В Сети разоблачают фейки о попаданиях российских ракет в жилые дома. Ошибочно в Киеве, Кривом Роге, Броварах приняли остатки упавших ракет за российские.

"Люди даже не знают, что ракета ПВО (С-300 и другие) даже если не попала в цель, должна взорваться в воздухе. Это по её характеристике и методу применения и правилам безопасности. Иногда они "сбиваются с пути" улетая куда-то в жилую постройку или к соседям в Польшу. Вам власть об этом не скажет, им выгодно держать массы в неведении. Чем тупее народ, тем проще им управлять" — пишет ТГ-канал "Легитимный".

Новый этап в энерговойне

По мнению военного эксперта Юрия Подоляки, в энерговойне начался новый этап, так как поражены генерирующие объекты.

"И это очень важный и нехороший звоночек для режима Зеленского и населения Украины. Подстанции бить просто, но также и относительно просто их восстанавливать (если есть ЗП). А вот уничтожение генерации — это минимум месяцы восстановительных работ. Если они вообще в данной ситуации будут возможны (до конца войны)", — пишет Юрий Подоляка в своём ТГ-канале.

Дмитрий Медведев обозначил следующие цели

ТГ-канал "Старше Эдды" подчёркивает, что сегодняшний ракетный удар "даёт основания думать", "что в данной составляющей войны у нас есть и цель, и продуманный путь".

"Систематическое уничтожение объектов энергетики с последующим переходом на транспортную инфраструктуру, систему водоснабжения, хранилища топлива, предприятия ВПК и предприятия, выпускающие продукцию двойного назначения, это необходимая мера для победы", — пишет автор.

Сегодня же зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал "законные военные цели".

После военных объектов, по его словам, идут любые объекты, относящиеся к военной инфраструктуре, равно как и к гражданской инфраструктуре, способствующей достижению военных целей (мосты, транспортные станции, дороги, объекты энергетики, заводы и мастерские, хотя бы частично исполняющие военные заказы, и пр.).

Далее Медведев называет в качестве цели "военно-политическое руководство противника" и цели у союзников этого противника (если он вступил в войну).

Это уже четвёртый массированный удар с 10 октября, который добивает разрушенную на 50% энергосистему Украины.

Читайте по теме: В Сети появилось видео ударов по Украине из окна самолёта

Американские ЗРК Patriot на Украине повышают ставки в СВО

Фейки украинской пропаганды: Мелитополь, ЗАЭС и ПВО Украины