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Удары 16 декабря и заявление Медведева обозначили новый этап СВО

Силовые структуры » Министерство обороны

Удар ВКС РФ 19 ноября принёс огромные разрушения украинской критической инфраструктуре. Это не только удары возмездия за Донецк, начался новый этап войны.

Удары 16 декабря и заявление Медведева обозначили новый этап СВО

Колоссальные разрушения критической инфраструктуры

Мэр Харькова назвал разрушения "колоссальными".

"Есть колоссальные инфраструктурные разрушения, это прежде всего — энергетическая система", — отметил мэр в ТГ -канале.

Только по Запорожью нанесено 12 ракетных ударов, по Харьковской области — 10, сообщил украинский губернатор Олег Синегубов. Били также по объектам в Одесской, Кировоградской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Николаевской, Житомирской областях. Всего — более 80 ударов, согласно украинским источникам.

В Харькове нет света, по области — с перебоями. Там же остановлено метро, как и в Киеве, Днепропетровске. Везде перебои с водоснабжением. Власти выступили с призывами подготовить запас питьевой и технической воды.

Обесточено железнодорожное сообщение в центральной части страны. В Днепропетровской области ударили по Криворожской ТЭС — самой мощной электростанции Европы, работающей на твёрдом топливе. Несколько прилётов было в машинный зал Днепровской ГЭС, которая выдаёт почти половину всей гидрогенерации Украины.

По словам спикера Воздушных сил Украины Юрия Игната, ВКС РФ сегодня применили "всё, что у них было", кроме "иранских дронов": "Поднимали Ту-95, СУ-35, МИГ-31".

"Сергей Атаянц" — новость дня

Новость дня в том, что взлетевший с белорусского аэродрома Мачулищи самолёт дальнего радиолокационного обнаружения А-50У "Сергей Атаянц" может наводить российские истребители на самолёты-перехватчики крылатых ракет, что повышает эффективность ударов. Поэтому, вероятно, неслучайно ПВО ВСУ пропустило три удара по "ДнепроГЭСу".

В Сети разоблачают фейки о попаданиях российских ракет в жилые дома. Ошибочно в Киеве, Кривом Роге, Броварах приняли остатки упавших ракет за российские.

"Люди даже не знают, что ракета ПВО (С-300 и другие) даже если не попала в цель, должна взорваться в воздухе. Это по её характеристике и методу применения и правилам безопасности. Иногда они "сбиваются с пути" улетая куда-то в жилую постройку или к соседям в Польшу. Вам власть об этом не скажет, им выгодно держать массы в неведении. Чем тупее народ, тем проще им управлять" — пишет ТГ-канал "Легитимный".

Новый этап в энерговойне

По мнению военного эксперта Юрия Подоляки, в энерговойне начался новый этап, так как поражены генерирующие объекты.

"И это очень важный и нехороший звоночек для режима Зеленского и населения Украины. Подстанции бить просто, но также и относительно просто их восстанавливать (если есть ЗП). А вот уничтожение генерации — это минимум месяцы восстановительных работ. Если они вообще в данной ситуации будут возможны (до конца войны)", — пишет Юрий Подоляка в своём ТГ-канале.

Дмитрий Медведев обозначил следующие цели

ТГ-канал "Старше Эдды" подчёркивает, что сегодняшний ракетный удар "даёт основания думать", "что в данной составляющей войны у нас есть и цель, и продуманный путь".

"Систематическое уничтожение объектов энергетики с последующим переходом на транспортную инфраструктуру, систему водоснабжения, хранилища топлива, предприятия ВПК и предприятия, выпускающие продукцию двойного назначения, это необходимая мера для победы", — пишет автор.

Сегодня же зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал "законные военные цели".

После военных объектов, по его словам, идут любые объекты, относящиеся к военной инфраструктуре, равно как и к гражданской инфраструктуре, способствующей достижению военных целей (мосты, транспортные станции, дороги, объекты энергетики, заводы и мастерские, хотя бы частично исполняющие военные заказы, и пр.).

Далее Медведев называет в качестве цели "военно-политическое руководство противника" и цели у союзников этого противника (если он вступил в войну).

Это уже четвёртый массированный удар с 10 октября, который добивает разрушенную на 50% энергосистему Украины.

Читайте по теме: В Сети появилось видео ударов по Украине из окна самолёта

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы всу армия россия оружие харьков украина дмитрий медведев
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