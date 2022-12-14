Американские ЗРК Patriot на Украине повышают ставки в СВО

ЗРК Patriot не защитят Украину от российских ракетных ударов, их поставки нанесут США имиджевые и другие потери. Однако сбрасывать со счетов попытки Запада усилить ПВО ВСУ не стоит.

США обозначили готовность поставить ВСУ ЗРК Patriot

США одобрит новый пакет военной помощи, куда войдут ракетно-зенитные комплексы (ЗРК) Patriot. CNN сообщила, что министр обороны страны Ллойд Остин может уже на этой неделе одобрить директиву о переброске одной батареи системы из тех, что уже находятся в Европе.

Стандартная батарея ЗРК Patriot включает в себя:

радар с фазированной антенной решеткой, который обнаруживает и отслеживает цели,

электроэнергетическое и компьютерное оборудование,

станцию ​​управления боем,

до восьми пусковых установок, каждая из которых содержит четыре готовые к запуску ракеты.

В прессе можно встретить комментарии, что ЗРК Patriot, используемый рядом стран НАТО, а также Японией и Израилем, "значительно повысит качество" ПВО Украины.

Пока США поставляли на Украину реактивные системы залпового огня Himers и ЗРК NASMAS.

Байден поставил условие после заявления Кремля

Кремль в лице Дмитрия Пескова заявил в среду, что ЗРК Patriot станут "законной целью" для российских ударов по Украине, если США санкционируют их доставку для поддержки Киева.

Тут же последовало заявление президента США Джо Байдена о том, что Вашингтон может согласиться на передачу Украине ЗРК Patriot только после того, как Пентагон ответит на вопросы:

о подготовке украинских войск к использованию оружия,

его обслуживании,

правовом обосновании передачи,

последствиях для боеготовности самих США.

Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на источники в администрации.

Ранее США отказывались поставлять Киеву комплексы, так как для управления ими нужны американские солдаты — не менее 90 человек на комплекс. И это означало бы, что США вступили на Украине в прямые боевые действия против РФ. По словам экспертов, знакомых с технологией ЗРК, на обучение украинских военных работе с системой, "вероятно, уйдут месяцы".

Patriot не так хорош, как его представляют

Американский ресурс Military Watch Magazine (MWM) пишет, что ЗРК Patriot технически "очень похож" на российскую систему С-300. И хотя она "намного старше", "маловероятно, что Patriot покажет себя намного лучше, так как его характеристики оставляли желать лучшего совсем недавно в небе над Саудовской Аравией против повстанцев Йемена".

А именно, ЗРК Patriot не перехватывали ракеты, "которые устарели на десятилетия по сравнению с нынешними российскими". Ожидается, что американские системы "не будут играть существенной роли в защите Украины от ударов российских крылатых и баллистических ракет, в том числе из-за дороговизны и ограниченных масштабов серийного производства", подчёркивает MWM.

Из-за этого крупные поставки в Украину на замену вышедшим из строя С-300 нецелесообразны.

Издание предупреждает, что неудачи в применении американских ЗРК на Украине нанесут имиджевые потери американской ПРО и "серьезно ограничат иностранный интерес к дальнейшим приобретениям". Также есть риск того, что "у России появится возможность испытать свои средства против основной противовоздушной и противоракетной системы НАТО двойного назначения".

Правительство США вряд ли пойдёт на поставки или будет затягивать их, поэтому "возможности защиты украинских целей от дальнейших высокоточных ударов России остаются весьма ограниченными", делает вывод MWM.

Ставки повышены

Тем не менее, можно сделать вывод, что США и союзники формируют единый военно-промышленный и разведывательно-ударный комплекс в Европе. Воюющая его часть развёрнута на Украине, а остальная — на территории стран НАТО. В Чехию, например, перемещается украинская военная промышленность, центр обучения солдат ВСУ. В Польше находится логистический центр. Великобритания посылает своих "коммандос".

Поэтому РФ надо отвечать и стремиться к полному контролю над Украиной. Между территорией России и территорией стран НАТО не должно быть "серой" зоны, куда НАТО может поставлять наёмников, солдат и вооружения.

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