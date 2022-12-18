Политолог Сергей Марков считает, что визит главы оборонного ведомства России Сергея Шойгу в зону проведения спецоперации, может свидетельствовать о возможном новом наступлении российских военных.
"В субботу министр обороны Шойгу совершил визит на территорию боевых действий и облетел на вертолёте группы войск. Вообще то всё это говорит о возможном начале наступления", — отметил он.
Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин ознакомился с текущей работой объединённого штаба родов войск, задействованных в СВО.
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В июле начальник Генштаба ВС РФ приезжал на передовую в зону СВО. Об стало известно Киеву, но США остановили попытку покушения.