Марков: визит Шойгу в зону СВО говорит о возможном начале нового наступления

Политолог Сергей Марков считает, что визит главы оборонного ведомства России Сергея Шойгу в зону проведения спецоперации, может свидетельствовать о возможном новом наступлении российских военных.

"В субботу министр обороны Шойгу совершил визит на территорию боевых действий и облетел на вертолёте группы войск. Вообще то всё это говорит о возможном начале наступления", — отметил он.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин ознакомился с текущей работой объединённого штаба родов войск, задействованных в СВО.