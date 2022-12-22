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Любовь Степушова

"Око за око": Путин ответит за покушение на Рогозина и Хоценко

Силовые структуры » Министерство обороны

Покушение на политика Дмитрия Рогозина и премьера ДНР Виталия Хоценко станет, вероятно, последней каплей, переполнившей чашу терпения Кремля. Россия начнёт наносить удары по местам, где размещаются украинские топ-чиновники и политики.

"Око за око": Путин ответит за покушение на Рогозина и Хоценко

Киев давно объявил охоту на российских политиков и чиновников

Российский политик Дмитрий Рогозин и премьер Донецкой республики (ДНР) Виталий Хоценко, а так же, как подаётся в СМИ, "специалисты группы военных советников", были ранены вечером 21 декабря в Донецке. Предположительно, при 6-8 ударах "артиллерией 155-й калибра" (стандарт НАТО, на Украине это M777 или Caesar). Погибли два человека.

Киевский режим давно объявил охоту на российских топ-чиновников и политиков. 25 сентября в результате обстрела из РСЗО HIMARS по гостинице в Херсоне погибли два человека, в том числе бывший депутат Верховной рады от Партии регионов, известный политик Алексей Журавко.

В конце месяца в результате обстрела по центру города погиб первый заместитель главы ВГА Херсонской области по безопасности Алексей Катериничев. Затем в Бердянске диверсанты убили замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Олега Бойко и его супругу. При взрыве в Луганске погиб генпрокурор республики Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко.

Была ранена начальник департамента труда и социальной политики Херсонской области Алла Бархатнова. Удар высокоточным оружием наносился в то время, когда в здании администрации шло совещание.

Можно перечислять и далее. Неотомщёнными остались глава ДНР Александр Захарченко и многие лидеры ополчения Донбасса.

Недавно сообщалось, что США "пытались помешать" ВСУ нанести удар в место, куда прибыл начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

"Себя не жалеете, пожалейте окружающих"

Сам Дмитрий Рогозин ушёл из Роскосмоса, но остаётся известным политиком, основателем партии "Родина". В Донецке он организовал курсы снайперов. По одним данным, он праздновал свой день рождения.

Сам Рогозин заявил в ТГ-канале, что в гостинице проходила "рабочая встреча", "кто-то слил информацию", "и около 19:45 произошло несколько высокоточных попаданий, в том числе в место, где мы непосредственно находились".

Политик получил ранение — осколок вошёл выше правой лопатки, предстоит операция.

Донецкий журналист Игорь Гомольский советует "топам опомниться и в зоне боевых действий ничего не праздновать":

"Себя не жалеете — пожалейте всех тех, кто вокруг. А если отмечаете, то следите за тем, что и кому говорите, ибо Киев воюет на уничтожение, а не в игры играет".

Приказ на удары по украинским топ-политикам и чиновникам назрел

"Бить ночью по гостинице — это фирменные террористический стиль спецслужб Украины", — считает политолог Сергей Марков.

"Это террористическое государство должно быть уничтожено, а население Украины должно быть освобождено. ВСУ специально обстреливают гостиницы ночью. Террористы. Жёстче надо с ними", — написал Марков в своём ТГ-Канале.

Вывод, который можно сделать — США не успокоятся, поскольку это их спутники отслеживают высокопоставленных персон руководства России и наводят высокоточное оружие, а ВСУ лишь исполняют.

И если симметричный ответ за обстрелы населения РФ в Донецке, на новых территориях, в областях, прилегающих к зоне СВО, Россия не может себе позволить, то удары по украинским топ-чиновникам и политикам просто назрели.

Американцы не случайно вывозили Владимира Зеленского в Вашингтон к Джо Байдену на военном самолёте под охраной. Они уверены, что Москва уже отдала приказ на уничтожение Зеленского. Президент США даже допускает, что Владимир Зеленский может "героически погибнуть".

Президент РФ Владимир Путин назвал удары по украинской энергосистеме ответом на удары по Крымскому мосту и другие российские объекты. Значит, библейское правило "око за око", ему, как православному христианину, не чуждо.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы днр война оружие россия украина сергей марков владимир путин дмитрий рогозин
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