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Ольга Лебедева

Космические силы США, Канады и Британии отрепетировали войну в Европе

Силовые структуры » Министерство обороны

Космические подразделение ВВС США провели совместные учения с Великобританией, Канадой и Австралией — крупнейшие в истории — чтобы отточить свою готовность к гипотетической войне в Европе, говорится в заявлении Командования космической подготовки и готовности (STAR).

Космические силы США, Канады и Британии отрепетировали войну в Европе

За один только декабрь "учились" союзники трижды по два дня на базе космических сил Шривер в Колорадо. По словам подполковника Космических сил Альберта Харриса, в ходе учений Space Flag 23-1 участники отработали "методы ведения орбитальной войны, методы радиоэлектронной борьбы, методы информирования о космосе и разведывательное управление”.

Это были первые учения космических сил, во время которых отрабатывались приёмы для войны в Европе. И получились они демонстративными из-за эскалации напряженности между Вашингтоном и Москвой, хотя Харрис и попытался "смягчить" ситуацию, сказав, что планирование учений началось в феврале, до того, как Россия начала свою специальную военную операцию на Украине.

Что конкретно отрабатывали США, Великобритания и Канада — не разглашается.

Космос уже давно не мирный

"Победа в космосе подкрепляет летальность коалиции в других областях боевых действий, — сказал полковник Джейсон Шрамм. — Мы будем сражаться в космосе как коалиция, и эти возможности бесценны для создания команды, которая будет сражаться вместе, если возникнет необходимость”.

Напомню, что генерал Джон Рэймонд, глава космических операций США, заявил в июле, что "коммерческий космос был очень важен для предоставления возможностей, которые были полезны Украине”.

Яркий тому пример — поставка наземного оборудования Starlink на Украину. Компания SpaceX Илона Маска предоставила киевским войскам доступ к спутниковому широкополосному интернету.

В октябре, выступая на заседании в ООН, посвящённом космосу, представитель России Константин Воронцов выразил обеспокоенность по поводу использования США и их союзниками "элементов гражданской космической инфраструктуры, в том числе коммерческой, в военных целях”, и предупредил, что "квазигосударственная инфраструктура может рассматриваться как законная цель для ответного удара”.

США создали свои Космические силы в качестве отдельного военного подразделения в 2019 году, более чем через 50 лет после подписания с Советским Союзом и Великобританией договора об использовании космоса в мирных целях.

Пентагон тогда заявил, что он должен относиться к космосу как к "области военных действий” из-за предполагаемых угроз со стороны России и Китая.

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Автор Ольга Лебедева
Ольга Лебедева — обозреватель Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы сша война канада европа космос великобритания
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