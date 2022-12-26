Южная Корея обнаружила, что проиграет в войне дронов против КНДР

КНДР тестирует свою боевую мощь, испытывая передовое оружие. Южная Корея не готова противостоять армии КНДР в войне дронов.

Армия КНДР тестирует боеспособность дронов в Южной Корее

По сообщениям южнокорейских СМИ, утром 26 декабря несколько северокорейских беспилотников вторглись в воздушное пространство Южной Кореи — островов Канхва и Кимпхо в провинция Кёнгидо. При попытке их перехвата потерпел крушение "лёгкий" штурмовик.

По мнению экспертов из Южной Кореи, это повторение кризиса 2017 года, но на более высоком уровне эскалации.

Нельзя исключать, что вторгшиеся на этот раз беспилотники также делали аэрофотосъёмку крупных военных объектов в регионе, пишет издание Seul Daily.

Газета отмечает, что 23 декабря ВС КНДР запустили баллистическую ракету малой дальности (SRBM) в Восточное море.

"Похоже, что северокорейские вооружённые силы находятся в процессе оценки боеспособности собственных сил, мобилизуя не только ракеты, но и обычные силы и беспилотные летательные аппараты", — сказал газете военный эксперт — неназванный генерал в запасе.

Китай помог КНДР в создании беспилотников

Как сказал южнокорейскому изданию YTN научный сотрудник Института политических исследований Асан Ян Вук, нынешний северокорейский беспилотник, скорее всего, является китайской разработкой и управлялся с помощью китайской системы навигации из космоса.

Он похож на турецкий "Байрактар", который используется на Украине, летающий на средних или дальних высотах и может оставаться в воздухе в течение длительного времени. Однако, до сих пор неизвестно, был ли сбит этот дрон, поэтому детали его происхождения не ясны, подчеркнул эксперт.

"Совершенно необходимо принять ответные меры, которые не нарушают международные нормы, чтобы Северная Корея могла быть привлечена к ответственности за эти действия или чтобы Северной Корее стало больно", — сказал эксперт.

Полагаем однако, что, скорее всего, ответ будет направлен в сторону Китая.

Южная Корея не готова к войне дронов

После прихода к власти Ким Чен Ына в КНДР стало выделяться больше средств на разработку боевых дронов, пишет segye.com. Если Северная Корея попытается атаковать с помощью роя недорогих беспилотников, то "Южная Корея может погрузиться в хаос", указывает издание.

Анализируя войну дронов в конфликте на Украине, автор статьи уверяет, что системы противовоздушной обороны Южной Кореи, такие, как переносные зенитно-ракетные комплексы Shingoong и зенитно-ракетные комплексы Cheonma, являются дорогостоящим оружием и имеют низкую поражающую способность. Нет в Южной Корее и средств РЭБ против сверхмалых беспилотников.

Игра нервов грозит перерасти в военный конфликт

Как сказал Pravda.Ru ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Александр Жебин, обстановка между КНДР и Южной Кореей далека от нормальной.

По его словам, южнокорейцы возобновили практику проведения крупных совместных военных манёвров с Соединёнными Штатами. Некоторые — "с участием более 240 самолётов", носили откровенно провокационный характер, потому что им "до Пхеньяна лететь 2 минуты".

По мнению Александра Жебина, северокорейцы отвечают на усиление американского военного присутствия запусками баллистических и других ракет, а также испытаниями беспилотников.

"Если эти беспилотники действительно принадлежат КНДР, то это ответ на усиление военных приготовлений вдоль её границ, и ответ, в частности, на создаваемую в Южной Корее трёхуровневую систему противоракетной обороны типа израильского "Железного купола", — отметил эксперт.

Александр Жебин уверяет, что пока у обеих сторон есть понимание того, что новая Корейская война приведёт к катастрофе для всей нации, хотя бы потому, что есть риск разрушения многочисленных южнокорейских АЭС, "и появление многих "Чернобылей" на ограниченной территории" с населением 55 млн человек.

В то же время, Южная Корея и Япония заявляют о возможности превентивного удара по КНДР в случае новых ракетных пусков или ядерного испытания.

"Игра нервов продолжается. Что будет дальше, трудно предсказать. Мы знаем, что на границе между севером и югом бывали и весьма кровавые инциденты. Достаточно вспомнить 2010 год, когда стороны обменялись артиллерийскими ударами по территории друг друга, в ходе которых погибли люди, и опасность повторения таких инцидентов, как видим, сейчас совсем не исключена", — сделал вывод эксперт.

Заметим, что президент Южной Кореи Юн Сок Ёль — выходец из структур прокуратуры. Это "ястреб", который выступает за более жёсткий диалог с КНДР, а также за укрепление связей вооружённых сил Кореи с союзниками — Японией и США.

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