По некрологам в соцсетях подсчитаны невозвратные потери ВСУ — более 127 тысяч человек

На ТГ-платформе подсчитывают количество убитых солдат ВСУ по некрологам в соцсетях. Количество их превышает 127 тысяч человек, "мясорубки" работают не только около Артёмовска.

Зеленский принял политическое решение — не оставлять Артёмовск

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в конгрессе США, сравнил бои под Артёмовском (Бахмутом) с битвой под Саратогой, а также с обороной англо-американских войск в Арденнах в 1944 году. При Саратоге американцы впервые победили англичан в войне за независимость, а в Арденнах долгое время упорно оборонялись.

При таких запоминающихся для американцев сравнениях, потеря ВСУ Артёмовска (ДНР) будет означать серьёзный репутационный удар по киевскому режиму, что повлечёт за собой и материальные потери — в виде снижения помощи. Поэтому Артёмовск ВСУ будут удерживать, даже если ситуация ещё более ухудшится, хотя отступление позволило бы украинским силам "отступить на более высокие и защищённые позиции", пишет The Wall Street Journal.

Ссылаясь на источник в офисе президента (ОП) Зеленского, ТГ-канал "Резидент" сообщает, что город будут держать любой ценой — туда будут отправлять мобилизованные резервы и наёмников.

Зеленский, уточняют авторы ТГ-канала, специально делал информационную кампанию по награждению "защитников Бахмута", чтобы "создать новый символ сопротивления российской армии".

"Технологи Банковой поручили ЛОМам не разгонять панику и не говорить о возможном отступлении, чтобы максимально долго создавать образ стойкости", — пишет "Резидент".

Для ВС РФ стратегическое значение всей операции заключается в прорыве украинской линии обороны Северск-Соледар-Артёмовск. В случае обрушения фронта российские войска смогут выйти непосредственно к Славянску и Краматорску.

"Мясорубки" работают не только в Артёмовске

Между тем, "мясорубка" перемалывает солдат ВСУ не только в Артёмовске, но и по другим направлениям. Это участок Сватово-Кременная в ЛНР и на Купянском направлении в Харьковской области.

"Пошли сплетни, что ВСУшники из "сватовского направления" жалуются, что офис президента замалчивает тот факт, что на луганско-харьковском направлении не меньше мясорубка, чем в Бахмуте/Артёмовске, но никто об этом не говорит и не пишет, а наоборот делают вбросы о наступлении и прорыве там ВСУ, хотя реальность совсем иная", — пишет украинский ТГ-канал "Картель".

По словам авторов, "потери огромные" на данном участке, но ОП "отправляет эшелоны пехоты, требуя, чтобы ничего не сдали в течение этих недель".

"Ваши бригадные генералы за двое суток пригнали 4 ТРО из Херсонской, Николаевской, Одесской и Тернопольской областей. Потери по Купянскому направлению у ВСУ до 200 человек в сутки и 100-120 "без вести" брошенных умирать", — пишет ТГ канал "На марше Z".

Офицер ВС РФ Андрей Марочко сообщил, что, по данным разведки, на Купянском направлении в 14-й мехбригаде ВСУ личный состав массово саботирует приказы сверху. Он отметил, что причиной стала небоеготовность подразделений из-за неукомплектованности личным составом, вооружением и техникой.

"Также у военнослужащих возникла масса вопросов к руководству ввиду большого количества необоснованных потерь", — отметил Марочко.

ТГ-канал Iniй украинского бойца указывает, что "бессмысленные штурмы последнего месяца по линии Сватово-Кременная — это зрада зрадная". Российская армия "успела измениться с сентября и встречает нас на эшелонированных линиях обороны, отлично оборудованных в инженерном отношении, а мы всё ещё играем во взятие Купянска".

"У нас нет теперь численного преимущества, и нас умно втянули в зимнюю мясорубку, не давая нам создать в достаточном количестве подготовленные резервы и ещё раз перехватить инициативу", — пишет Iniй .

По некрологам подсчитано количество 200-х в ВСУ

Официально количество погибших украинских солдат на передовой Киевом умалчивается.

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов считает, что официально озвученные потери в 9 тысяч человек сильно занижены. По его словам, потери украинской армии в 100 тысяч человек приходились на конец весны-начало лета: "С тех пор количество безвозвратных потерь у режима Зеленского выросло как минимум в 2,5 раза".

По данным ТГ канала "Шёпот фронта" Руслана Татаринова, который считает убитых по некрологам в соцсетях, невозвратные потери в ВСУ "подкрались к цифре 127 тысяч".

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