Урок для ждунов ВСУ: российские бойцы взяли в плен сограждан из Херсона

Ждуны, которые помечали в Херсоне буквой Z дома пророссийских граждан, попали под Марьинкой в плен к российским бойцам. Судьба чужих среди своих незавидна, надо было сразу делать правильный выбор.

Искупать кровью свою вину "коллаборанты" не стали

Под Марьинкой российские военнослужащие взяли в плен солдат ВСУ, мобилизованных в Херсоне после того, как оттуда ушли части ВС РФ, сообщает военкор и волонтёр Владлен Татарский. То есть своих сограждан, так как Херсонская область вошла в состав РФ, согласно проведённому референдуму.

Это те самые ждуны, которые ждали прихода "освободителей" и з ВСУ. И "свои" их тут же "отловили", мобилизовали и повели на убой, как они сами говорят на видео,"искупать своей кровью вину" за коллаборационизм.

"ВСУ — это путь в могилу", — советует ждунам ТГ-канал жителя Донецка:

"Всё что угодно: тюрьма, штраф, палец сломай на ноге, всё что угодно лучше, чем сыграть в ящик за интересы кучки п…, возглавляемых клоуном".

Херсонцы для киевского режима — чужие

О том, что всех жителей Херсона бандеровцы записали в коллаборанты, говорит удар по рынку в Суворовском районе 24 декабря. Число погибших увеличилось к вечеру до 8 человек, раненых — более 35.

Этот удар (как и остальные) приписали на Украине ВС РФ, но на ТГ-платформе доказали на основе опубликованных фотографий, что это не так.

Канал Readovka, анализируя воронки от ударов, замечает, что:

борозды от осколков на асфальте,

место прилета, угол, под которым болванка вошла в землю,

установленное место прилета,

направление разлета осколков — в сторону Днепра

указывают на то, что снаряд летел с северной стороны, то есть там, где российских войск нет, но где стоят ВСУ.

Ранее в Херсоне горожанка в интервью зарубежному корреспонденту заявила, что при ВСУ в городе жизнь стала хуже. Журналист британского канала опрашивала стоящих в очереди за лекарствами, которых нет. Одна жительница печально ответила: "стало хуже, помощь дают, но не всем".

Выбор надо делать в пользу России

Между тем "прямо сейчас под бесконечными взрывами" в Херсонской области проходит восстановление разрушений, причинённых обстрелами ВСУ и продолжается эвакуация. Об этом пишет местная жительница. Она напоминает, что эвакуированным положены подъемные в сумме 100 тысяч рублей и жилищный сертификат, оказывается волонтёрская помощь.

Для поддержания достойной жизни Херсонского региона задействовано "просто колоссальное количество человеческого, технического и финансового ресурса России".

"Я смотрю на дешёвые непригодные для употребления макароны в дорогих пакетах от Луи Витон (благотворительность Елены Зеленской — ред.) и понимаю, что Херсон временно оставили, но никак не сдали", подчёркивает Людмила.

Россия обязательно освободит свои исторические земли

Губернатор Херсонской области" Владимира Сальдо в эфире российского ТВ заявил, что "100% мы вернемся в Херсон и пойдем дальше".

"Это одна из приоритетных задач на 2023 год. То есть вся причерноморская часть, которая была включена в состав Российской империи в XVIII веке, она вся будет на своем родном месте", — заявил Сальдо.

ВС РФ окончательно оставили Херсон 10 ноября из-за угрозы его затопления после взрыва плотины Каховской ГЭС. Многотысячная российская группировка за месяц смогла с относительно небольшими потерями переправиться на левый берег Днепра.

После этого те самые ждуны занялись мародёрством. Они помечали дома граждан, уехавших в эвакуацию на левый берег, буквой Z из баллончика, тем самым любезно подсказывая, что тут можно громить и грабить, а также приглашая СБУ задержать оставшихся "коллаборантов".

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