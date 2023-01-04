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Любовь Степушова

Путин "Цирконами" предупреждает США, что не отступит от целей на Украине

Силовые структуры » Министерство обороны

Владимир Путин, отправив в дальнее плавание фрегат "Адмирал Горшков" с ракетами "Циркон", предупреждает Запад, что не отступит перед ним и готов повышать ставки.

Путин "Цирконами" предупреждает США, что не отступит от целей на Украине

"Адмирал Горшков" с отправлен в дальнее плавание с "Цирконами"

Президент РФ Владимир Путин в среду отправил в дальнее плавание недавно построенный фрегат ВМС "Адмирал Горшков", вооруженный гиперзвуковыми крылатыми ракетами "Циркон", способными нести ядерные заряды.

Это случилось в ходе видеоконференции с министром обороны Сергеем Шойгу и капитаном фрегата Игорем Крохмалём.

Фрегат принадлежит Северному флоту и базируется на Кольском полуострове. Спущенный на воду в 2018 году, он стал первым кораблём ВМС РФ, оснащенным новейшими гиперзвуковыми ракетами "Циркон". Путин выразил уверенность, что такое мощное оружие не имеет аналогов и "надежно защитит Россию от потенциальных внешних угроз".

По словам министра обороны Сергея Шойгу, фрегат отправляется в поход в Атлантический и Индийский океаны. Основными задачами плавания будут противодействие угрозам России и поддержание "совместно с дружественными странами мира и стабильности".

"Корабль прошел полный цикл подготовки к походу. На корабль загружен боекомплект комплексов "Циркон", "Калибр", средств ПВО, торпедного вооружения и артиллерии. Экипаж корабля готов к выполнению задач боевой служб", — сказал Шойгу.

Что могут ракеты "Циркон"

Министр отметил, что "Цирконы" летят со скоростью в девять раз превышающую скорость звука, могут преодолеть любую ПРО и имеют дальность более 1000 км. Добавим, что эта двухступенчатая модель ракеты имеет длину восемь метров и оснащена прямоточным воздушно-реактивным двигателем.

"Во время полета ракета полностью покрыта облаком плазмы, которое поглощает любые радиочастотные лучи и делает ракету невидимой для радаров. Это позволяет ей остаться незамеченной", — утверждает американский аналитический центр Missile Defense Advocacy Alliance.

Какой сигнал посылает Путин Западу

По мнению агентства Reuters, дальнее плавание "Адмирала Горшкова" означает сигнал Путина Западу о том, что Россия "не отступит из-за войны на Украине".

Политолог Сергей Марков считает, что это сигнал НАТО — не надо эскалации перед наступлением ВС РФ на Украине.

"Почему сейчас? Возможно, армия России готова к наступлению на Украине и перед этим наступлением Кремль подает сигнал НАТО — не надо эскалации. Пожалеете", — написал Марков в своём ТГ-канале.

Добавим, что будучи дислоцированными у берегов США, "Цирконы" способны поразить центры принятия решений на континентальной части Соединённых Штатов в течение 5-10 минут после запуска. Если США передадут Украине достающие до Москвы РСЗО, то есть большая уверенность, что "Адмирал Горшков" вскоре после этого бросит якорь где-нибудь в Карибском бассейне.

Фронт пришёл в движение

С мест сообщают, что российская армия вошла в центр Соледара, выдавливая остатки нацистов на северную окраину, где "их ждут наши, которые на днях отбили Яковлевку", пишет блогер Сергей Лебедев (Лохматый).

Он отмечает, что наносятся удары по скоплениям нацистов в Николаевской области в Очакове и в районе Галициновки, а также Гуляй-поля в Запорожской области.

Сергей Лебедев отмечает, что над Донецком целый день летает авиация, якобы "добивают тех, кто случайно выжил в Дружковке". Также сообщают, что "наши немного продвинулись а направлении Купянска" и дожимают в Артёмовске.

"По ощущениям, русская военная машина пришла в движение", — считает Лебедев.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы сергей шойгу владимир путин
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