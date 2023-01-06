Артёмовск — отправная точка зимнего наступления: теория и реалии грядущей битвы

По прогнозам синоптиков, начиная с завтрашнего дня, 7 января, на восток и юг Украины придут морозы. Пока небольшие — температура воздуха будет колебаться от -8°до -13°. Но этого хватит для того, чтобы земля промёрзла и можно было бы начать осуществлять крупномасштабное передвижение бронетехники, самоходных гаубиц и мотопехоты.

Так считает румынский военный эксперт Валентин Василеску, отметивший, что его коллеги "во всём мире" "ожидают возобновления широкомасштабных наступательных действий на Украине".

По словам Василеску, следуя указаниям "советников из НАТО" ВСУ на Бахмутском (Артёмовском) фронте в декабре провели две ротации механизированных и пехотных бригад, чтобы "пополнить запасы личного состава" за счет мобилизованных. И теперь, вероятно, главком Залужный воспользуется численным преимуществом и "преподнесёт неожиданный сюрприз". По крайней мере, попытается.

"Сможет ли украинская армия продвинуться на этом фронте в будущем наступлении, и если да, то как далеко?" — задаётся вопросом эксперт в статье, опубликованной порталом International Network.

ВСУ наступать не будут — только оборона

Стоит помнить о том, что украинская армия превратила окрестность Артёмовска (Бахмута) в хорошо оснащённый укрепрайон:

между Соледаром и Бахмутом, находится более 5 соляных шахт, на которых ВСУ оборудовали подземные склады оружия и боеприпасов, полевые госпитали и зоны отдыха солдат;

было вырыто множество туннелей, которые соединяются с линиями обороны на поверхности.

"То есть, очевидно, что украинские части предпочтут остаться на месте и будут наносить бесчисленные молниеносные удары. Если им повезёт, украинцы быстро одержат победы. В противном случае с каждым днем украинские сухопутные бригады будут терять свою ударную мощь под ударами российской армии", — рассуждает румынский эксперт, напоминая, что "украинские артиллерийские группы понесли значительные потери в гаубицах, контрбатарейных радарах, беспилотниках и системах корректировки огня".

Из вышесказанного Василеску делает вывод:

с более чем 50-процентной вероятность, Россия будет обладать инициативой на этом участке фронта, поскольку у ВС РФ явный перевес в танках и авиации.

Битва, важная для противников

Украинское командование делает ставку на "битву при Бахмуте", потому что победа в ней позволит продлить войну, а значит, у западных спонсоров появится веская причина поставлять всё более современное оружие.

России "битва за Бахмут" позволит "нейтрализовать" большую часть регулярных войск и вооружений ВСУ.

"Для генерала Сергея Суровикина в стратегическом плане Бахмут — всего лишь "приманка". Цель его будущего наступления более широкая: блокировать регулярную украинскую армию на Восточном Украинском фронте, зажав ее между российскими войсками. Отрезав все пути снабжения остальной части Украины и, следовательно, доступ к поставляемому НАТО оружию при одновременном восполнении потерь резервистами, этот маневр обеспечит российской армии полную свободу действий в западных, северо-западных и северных районах Украины", — объясняет военный эксперт.

Между теорией и жизнью большая разница

Генеральное сражение за Артёмовск ещё не началось, а ВСУ уже имели возможность убедиться в том, что даже самые надёжные и оборудованные укрытия им не помогут. Например, расчеты РСЗО БМ-21 "Град" справляются с задачами по уничтожению укрофашистов на Бахмутском (Артемовском) участке на отлично.

работа Градов на Артёмовском участке

Отличную иллюстрацию происходящего прямо сейчас на Артёмовском направлении сделал турецкий фотограф, снявший "возвращение" 204-го киевского батальона ТРО из Артемовска.

204 батальон был сформирован из необученных мобилизованных — столичных менеджеров, официантов, строителей и представителей других гражданских специальностей. И сразу же брошен Зеленским в Артемовск.

Новость минувшей ночи

В районе Артёмовска уничтожен замкомбата батальона "Карпатская сечь", сообщают Telegram-каналы.

Владислав Швец, будучи главой закарпатского штаба организации "Соколы Джура", занимался военно-патриотическим воспитанием молодёжи, то есть, прививал ей неонацистскую идеологию. Ещё на одного убеждённого нациста стало меньше.

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