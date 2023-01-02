С первого января в России вступил в силу указ, подписанный президентом ещё в августе 2022 года — об увеличении штатной численности Вооружённых сил РФ. Военных станет на 137 тысяч человек (7,2%) больше:
Отставной полковник американской армии Дуглас МакГрегор считает, что теперь российское командование в корне поменяет тактику ведения СВО:
"Русские решили, что нет никакого способа договориться о прекращении всего этого. Никто не будет вести переговоры по доброй воле; поэтому они должны сокрушить врага. И это то, что должно произойти", — сказал МакГрегор в интервью каналу Judging Freedom.
То есть, по мнению экс-советника Пентагона, Соединенные Штаты получили чёткий сигнал:
"Это кровавый план действий, но на самом деле другого выхода нет. Путин не собирается позволять НАТО размещать свои враждебные России вооруженные силы и ракетные комплексы на границе страны. Он будет защищать свою страну изо всех сил, активно устраняя возникающие угрозы на Украине. Вот почему Путин призвал дополнительно 300 000 резервистов служить на Украине и намерен увеличить армию: русские полны решимости победить военную державу, враждебную России, созданную агентами Вашингтона в Киеве при помощи европейских политиков".
К слову, напомню, о том, какую роль сыграли подписанты минских соглашений (Германия и Франция) в 2014-ом году известно из "признания" Ангелы Меркель изданию Die Zeit:
"Минское соглашение 2014 года было попыткой выиграть время для Украины. Украина использовала это время, чтобы стать сильнее, как вы можете видеть сегодня. Всем было ясно, что конфликт приостановлен и проблема не решена, но именно это и дало Украине шанс стать сильнее. Украина — это бесценное время" …
То есть, Запад семь лет положил на то, чтобы сделать из Украины милитаризованную страну, которая вместо США и их союзников воевала бы "по доверенности" против России.
Изменение российской военной тактики уже смогли почувствовать на себе противники на Украине: в последний день 2022 года в Киеве был впервые нанесен удар не по военному или инфраструктурному объекту, а по гостинице. Правда, жили в ней не мирные командировочные или гости украинской столицы, а иностранные военные и политические советники. То есть, били ВС РФ по "истинной власти на Украине".
"Россия показывает, что в новом 2023 году она готова к эскалации и она готова бить по настоящему врагу, то есть по западным военным политехнологам", — прокомментировал в своём Telegram-канале политолог Сергей Марков.
По мнению Сергея Маркова, новогоднее обращение Владимира Путина — это тоже сигнал о том, что "как раньше" больше не будет.
Напомню, президент впервые обратился к россиянам не на фоне Кремля, а стоя в окружении военных, чем показал "ясный выбор руководства России, — вся страна должна стать единым военным лагерем:
"Прежний подход в духе "СВО", когда профессионалы, армия воюют, а страна живет в общем как обычно, — это подход отвергнут. Всем органам власти и всем гражданам подан ясный сигнал, — теперь должно быть "все для фронта! Все для победы!". Только теперь надо это перевести из сигналов и лозунгов в практическую политику".
А для этого, думается, стоит прислушаться к мнению народа, которое очень точно, на мой взгляд, выразила журналистка Анастасия Кашеварова в своём очень эмоциональном посте про новогоднюю трагедию в Макеевке:
"Я очень надеюсь, что хоть кто-то решится и донесет до Президента всю правду. И он решится и посрывает эти липовые погоны, сдерёт эти липовые ордена"…
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