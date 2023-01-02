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Ольга Лебедева

Новый год – новая тактика: спецоперация не будет прежней

Силовые структуры

С первого января в России вступил в силу указ, подписанный президентом ещё в августе 2022 года — об увеличении штатной численности Вооружённых сил РФ. Военных станет на 137 тысяч человек (7,2%) больше:

Новый год – новая тактика: спецоперация не будет прежней
  • штатная численность устанавливается в количестве 2 миллиона 39 тысяч 758 человек, в их рядах — 1 миллион 150 тысяч 628 военнослужащих.

Отставной полковник американской армии Дуглас МакГрегор считает, что теперь российское командование в корне поменяет тактику ведения СВО:

"Русские решили, что нет никакого способа договориться о прекращении всего этого. Никто не будет вести переговоры по доброй воле; поэтому они должны сокрушить врага. И это то, что должно произойти", — сказал МакГрегор в интервью каналу Judging Freedom.

То есть, по мнению экс-советника Пентагона, Соединенные Штаты получили чёткий сигнал:

  • Москва нисколечко не доверяет Вашингтону и не собирается тратить время на бесполезные дискуссии и теперь будет играть по своим правилам;
  • ВС РФ уничтожат украинскую армию, превратят большую часть страны в руины и заставят политических лидеров подчиниться российским требованиям безопасности.

Без вариантов…

"Это кровавый план действий, но на самом деле другого выхода нет. Путин не собирается позволять НАТО размещать свои враждебные России вооруженные силы и ракетные комплексы на границе страны. Он будет защищать свою страну изо всех сил, активно устраняя возникающие угрозы на Украине. Вот почему Путин призвал дополнительно 300 000 резервистов служить на Украине и намерен увеличить армию: русские полны решимости победить военную державу, враждебную России, созданную агентами Вашингтона в Киеве при помощи европейских политиков".

К слову, напомню, о том, какую роль сыграли подписанты минских соглашений (Германия и Франция) в 2014-ом году известно из "признания" Ангелы Меркель изданию Die Zeit:

"Минское соглашение 2014 года было попыткой выиграть время для Украины. Украина использовала это время, чтобы стать сильнее, как вы можете видеть сегодня. Всем было ясно, что конфликт приостановлен и проблема не решена, но именно это и дало Украине шанс стать сильнее. Украина — это бесценное время" …

То есть, Запад семь лет положил на то, чтобы сделать из Украины милитаризованную страну, которая вместо США и их союзников воевала бы "по доверенности" против России.

Цели ударов меняются

Изменение российской военной тактики уже смогли почувствовать на себе противники на Украине: в последний день 2022 года в Киеве был впервые нанесен удар не по военному или инфраструктурному объекту, а по гостинице. Правда, жили в ней не мирные командировочные или гости украинской столицы, а иностранные военные и политические советники. То есть, били ВС РФ по "истинной власти на Украине".

"Россия показывает, что в новом 2023 году она готова к эскалации и она готова бить по настоящему врагу, то есть по западным военным политехнологам", — прокомментировал в своём Telegram-канале политолог Сергей Марков.

Новые российские реалии

По мнению Сергея Маркова, новогоднее обращение Владимира Путина — это тоже сигнал о том, что "как раньше" больше не будет.

Напомню, президент впервые обратился к россиянам не на фоне Кремля, а стоя в окружении военных, чем показал "ясный выбор руководства России, — вся страна должна стать единым военным лагерем:

"Прежний подход в духе "СВО", когда профессионалы, армия воюют, а страна живет в общем как обычно, — это подход отвергнут. Всем органам власти и всем гражданам подан ясный сигнал, — теперь должно быть "все для фронта! Все для победы!". Только теперь надо это перевести из сигналов и лозунгов в практическую политику".

А для этого, думается, стоит прислушаться к мнению народа, которое очень точно, на мой взгляд, выразила журналистка Анастасия Кашеварова в своём очень эмоциональном посте про новогоднюю трагедию в Макеевке:

"Я очень надеюсь, что хоть кто-то решится и донесет до Президента всю правду. И он решится и посрывает эти липовые погоны, сдерёт эти липовые ордена"…

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Автор Ольга Лебедева
Ольга Лебедева — обозреватель Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы владимир путин ангела меркель
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