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Любовь Степушова

Танки для ВСУ: Запад находится в шаге от военного столкновения с РФ

Силовые структуры » Министерство обороны

Запад находится в шаге от начала поставок Украине наступательного оружия — тяжёлых танков. Поставлена задача уничтожения российского государства.

Танки для ВСУ: Запад находится в шаге от военного столкновения с РФ

Запад начинает поставки ВСУ БМП и лёгких танков собственного производства

Дискурс о поставках киевскому режиму наступательного оружия — танков западного образца — оживился в последнее время на фоне перехода инициативы на поле боя в Донбассе к ВС РФ. Советский потенциал тяжёлых вооружений, которым обладали страны НАТО Восточной Европы, давно поставлен Украине и остался на поле боя.

На Западе подтверждают поставки БМП. Вашингтон объявил о дополнительной военной помощи в размере 3,75 миллиарда долларов. В неё, помимо прочего, впервые войдут боевые машины пехоты Bradley.

На прошлой неделе Германия также объявила о новых вооружениях для Украины: Берлин предоставит Киеву четыре десятка немецких боевых машин пехоты Marder.

А Франция уже пообещала поставку лёгких колёсных танков AMX-10RC. Вероятно, совсем недалеко и до принятия более серьёзных решений.

ЕС близок к консенсусу по поставкам ВСУ тяжёлых танков

Как пишет Euractiv, председатель парламентского комитета Финляндии по обороне Антти Кайкконен заявил, что если в Европе будет достигнут консенсус о совместных поставках танков на Украину, Финляндия также должна их предоставить и просит содействия Дании.

По его мнению, "пора начинать более глубокую дискуссию о возможности поставок (ВСУ) современных систем вооружений, особенно танков Leopard 2". В настоящее время Финляндия имеет 100 танков Leopard 2A6 и столько же танков 2А4. В Дании имеется 44 танка Leopard 2, 14 из которых модернизированы и готовы к боевым действиям, указывает Euractiv.

Американская газета Wall Street Journal ранее сообщила, что Польша также рассматривает возможность поставок танков Leopard на Украину.

"Вместе с президентом мы ведём переговоры, направленные на создание более широкой коалиции стран, которые могли бы передавать эту тяжёлую, современную технологию. Это всё, что я могу сказать на данный момент", — цитирует слова Моравецкого польский сайт Do Rzezczy.

Италия взяла отсрочку по своему решению до февраля из-за "политической напряжённости, затрат и нехватки военной техники", пишет La Repubblica. Премьер-министр Джорджи Мелони столкнулась с сопротивлением со стороны своих союзников по правительственной коалиции в лице Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони, у которых "хорошие отношения с Москвой".

Генсек НАТО не исключил возможности поставок ВСУ танков

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не исключил возможности поставок Украине тяжёлых танков. Об этом он заявил в опубликованном в понедельник интервью газете Svenska Dagbladet.

"Нет, не исключаю. Но и обещать ничего не могу", — ответил Столтенберг на вопрос, не исключает ли он, что Киеву могут быть направлены, например, американские Abrams и немецкие Leopard.

В понедельник Sky News, со ссылкой на знакомые с ситуацией источники, сообщила, что власти Британии рассматривают возможность поставки Киеву боевых танков Challenger 2.

Почему Запад до сих пор медлит?

То есть, всё дело в общем консенсусе НАТО, которого не наблюдается. Почему?

1. Видимо, это "красная линия" очерченная РФ, которая будет означать, что Запад прямо вступил в боевые действия на Украине, что чревато прямой войной между НАТО и Россией — сценарию конца света, которого никто не хочет. В марте президент США Джо Байден сказал:

"Идея о том, что мы собираемся отправить наступательную технику, а самолёты, танки и поезда будут прибывать с американскими пилотами и американскими экипажами… это называется Третьей мировой войной".

2. Есть версия, что Запад боится развенчания мифа об отличных качествах западной военной техники. Взорванные и горящие танки, а также рассказы о том, что они полностью уступают тем или иным советским аналогам, нанесут миллиардный ущерб американскому и западному ВПК. Танки — это первый ряд боя, это имидж страны, в отличие от расходных БМП.

3. Западные танки надо ремонтировать и поставлять к ним снаряды, что дорого организовать, а иногда невозможно и рискованно. То есть, это просто неконструктивное решение.

Сейчас командование ВСУ просит у Запада для наступления, как минимум, 300 танков и 600 БМП. При этом, стоит учитывать, что потери Украины в позиционной войне — около 4-8 танков в неделю, не считая другой лёгкой техники.

Танки Leopard, помимо Германии, имеют на вооружении ещё 13 европейских стран (например, Австрия, Венгрия, Норвегия), а также Канада, Чили, Индонезия, Катар или Сингапур.

Танк Leopard 2 имеет 120-мм пушку, способен развивать скорость до 72 километров в час, на нём установлен 12-цилиндровый дизель водяного охлаждения мощностью 1500 лошадиных сил. Танк с экипажем из четырёх человек имеет пробег без заправки топливом около 450 километров. На сегодняшний день выпущено около 3600 танков Leopard 2 всех модификаций.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы всу нато армия оружие украина евросоюз йенс столтенберг
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