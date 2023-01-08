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Любовь Степушова

Контрнаступления ВСУ не будет. Соледар и Артёмовск скоро будут взяты ВС РФ

Силовые структуры » Министерство обороны

У ВСУ нет сил контрнаступать на донбасском фронте. Подразделения ВС РФ успешно замыкают котёл вокруг Соледара, чтобы атаковать на Артёмовск и Северск.

Контрнаступления ВСУ не будет. Соледар и Артёмовск скоро будут взяты ВС РФ

ВСУ попадут в "котёл" в Соледаре, если не контратакуют

Обстановка в Соледаре (ДНР) "близка к критической" для ВСУ, пишет ТГ-канал "Рыбарь" в сводке за 8 января. Авторы указывают, что ВС РФ прорвали первую и вторую линию обороны, а боевые порядки третьей — под угрозой. Силы 128 огшбр ВСУ сбежали с рубежей, а сопротивление оказывают только идеологически подкованные "свидомые", добавляет ТГ-канал "Рыбарь".

Позиционирующий себя малороссийским блогером автор ТГ-канала Dornf добавляет, что "укроволонтеры сбежали из Соледара". Это значит, что накал боёв в городе "просто бешенный и гражданским там делать нечего", пишет автор.

Американский "Институт изучения войны" подтвердил, анализируя видеоматериалы с мест, что ВС РФ зашли в центр города.

Журналист немецкого издания Bild Юлиан Репке в соцсети беспокоится, что группировка ВСУ в Соледаре может попасть в "котёл". По его данным, российские силы контролируют "больше половины" города. ВСУ надо контратаковать, иначе взятие Соледара, приведёт к эффекту домино и потере Киевом "большого количества территорий в ближайшее время", указывает Репке.

Боевой дух солдат ВСУ упал до минимума

ТГ-канал "Сварщики" пишет, что боевой дух солдат ВСУ в Соледаре "упал до минимума даже в подразделениях, считавшихся элитой". По его сведениям, отказались выполнять боевую задачу младшие офицеры и солдаты отряда Центра специального назначения "Запад" (бывший 8-й отдельных полк СпН Сил спецопераций ВСУ). Людские резервы на данном участке у командования ВСУ практически исчерпаны, указывает автор ТГ-канала, а западная техника выходит из строя из-за морозов и распутицы.

"Наиболее сообразительные украинские военные понимают всю безнадежность своего положения и мелкими группами покидают район Соледара", — пишут "Сварщики".

Как "сложную" оценила ситуацию на востоке Украины заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире телемарафона. "Особенно тяжело", по её словам, в Соледаре. Спикер Зеленского Алексей Арестович в беседе с Фейгиным допустил, что армия РФ может взять Соледар, но не Бахмут (Артёмовск).

Артёмовск следующий в очереди на окружение

"Рыбарь" в сводке за 8 января сообщает, что к северо-востоку от Артёмовска военнослужащие ВС РФ выбили ВСУ из села Подгородное, открыв путь к окружению бахмутского гарнизона с севера, и вышли к Красной горе.

Военный экспертный ТГ-канал заявляет, что освобождение Опытного и Клещеевки, в которые уже вошли штурмовые подразделения ВС РФ, позволит полностью окружить Артёмовск и взять под огневой контроль коммуникации из Константиновки и Часова Яра.

Американский Институт изучения войны согласен, что россиянам, чтобы блокировать Артёмовск надо перекрыть трассу Северск-Бахмут, которая находится в семи километрах от подтвержденных границ российского наступления, а также трассу Славянск-Бахмут — в 13 километрах.

Залужный отказался идти в контрнаступление

Украинский ТГ-канал "Резидент" со ссылкой на источник в офисе президента (ОП) рассказал, что обещанного политиками контрнаступления в холода не будет. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отказался бросать войска на подготовленные оборонительные рубежи. До новых поставок из США ситуация не изменится.

"Украинской армии нужны танки, чтобы вскрыть оборону российской армии на Запорожском направлении и в Сватово", — пишет "Резидент".

После Соледара и Артёмовска армия РФ пойдёт на Северск

Долговременное сражение в районе Соледара-Артёмовска вызвано сложным рельефом местности. Артёмовск разделён на несколько частей водными преградами и вместе с комплексом населенных пунктов образует единую систему обороны на очень пересечённом ландшафте. Это овраги и подземные соляные выработки Соледарских и Бахмутских шахт. По ним под землёй на глубине 80-100 м, могут перемещаться не только люди, но и техника.

Но как только этот укрепрайон части российских ВС возьмут, появится возможность развивать наступление на Северск. Блогер Юрий Подоляка в своём недельном обзоре на ТГ-платформе выражает уверенность, что у ВСУ нет сил наступать в районе Сватово-Кременная. Отсюда пойдёт контрудар ВС РФ в направлении на Северск, навстречу силам, освободившим Соледар, чтобы замкнуть "котёл" северской группировки ВСУ.

А дальше ВС РФ на донбасском фронте выйдут на линию обороны ВСУ Славянск-Краматорск в ДНР.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы валерий залужный
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