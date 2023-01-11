"Золотая антилопа" прописалась в Америке

Войны всегда приносили только слёзы и разорения. И история, практически до нового времени, не знала примеров, когда участники войн наживались бы на крови. Геополитические дивиденды оставим в стороне. Победителю, понятно, доставалось всё, но, порой, большой кровью своих сограждан. Только одна страна в мире буквально лопалась от военных прибылей, при этом либо не участвуя в войне, либо включаясь в стан победителей буквально на последней минуте. Страна эта — Соединённые Штаты Америки.

США тонут в золоте

Уже в Первую мировую войну союзники (Франция, Россия и Англия) буквально размазывали дядюшку Сэма, обвиняя его в заигрывании с Германией и Австро-Венгрией, которым США, так же, как и странам Антанты, поставляли через другие страны стратегическое сырьё и продукты питания. А все, втянутые в войну государства, платили США золотом.

Интересно, что корабли с золотом, шедшие в США, почему-то никто не топил. А уже тогда вовсю шла подводная война. И погибших с торпедированных судов, даже с Красным крестом, насчитывались десятки тысяч. Один из плавучих русских госпиталей немецкая подлодка даже умудрилась потопить в Чёрном море. Понятно, что было множество жертв.

Неслучайно как европейские, так и американские газеты писали, что американцы жалуются — их страна "затоплена золотом". Золото было не с Клондайка, а из европейских банков. Вот и сообщали, что в Нью-Йорке, который стал мировым финансовым центром, люди изощряются в том, куда это золото девать и как его тратить. Правительство США сломало голову, что бы такого купить во Франции или в Англии, чтобы хоть немного освободить страну от жёлтого металла. Вот так и затаваривалась Америка картинами Рубенса, Тициана и другими дорогостоящими предметами искусства.

Понятно, что воюющие стороны со злобой говорили:

"Перед каждым новым платежом союзников за военные заказы, которые несут очередной золотой приток, в Америке поднимается "стон".

Тем более, что начинают работать законы экономики. Чем богаче страна, тем дороже жизнь. Уже тогдашнему среднему классу жизнь в США становится не по карману. Зато богачи со всего мира стекаются в Штаты. Особенно из Германии, предусмотрительно вывозя свои капиталы из обречённой страны.

Неудивительно, что потом на плечах нищей Веймарской республики и придёт к власти Гитлер. Его профинансируют за немецкие же деньги банкиры с Уолл-стрита.

Сами американцы писали, что в Нью-Йорке так много денег, что "это богатство начинает угнетать страну". Прошло время, когда "у нас наперечёт знали всех миллиардеров — в настоящее время их так много, что их имена мало кто знает". Знаменитая улица миллионеров, 5-я Авеню, уже к 1916 году покрывается множеством великолепных дворцов, перед которыми "померкли дома Асторов и Вандербильтов". Эти места теперь оккупируют "новые богачи". Элемент пришлый и никому не ведомый.

На ресторанных подмостках — сёстры милосердия в неглиже

"Запах денег" идёт из многочисленных ресторанов Нью-Йорка (вспомните произведения аглийского юмориста Вудхауса или "Великого Гэтсби" — американцы постоянно будут пережёвывать золото, которое стоило крови миллионам солдат Европы и России). Умопомрачительные вечерние платья, бриллианты, улицы полны праздношатающейся богатой публикой. Бедные сюда не суются. Бедным в той Америке быть пока не модно.

Английские журналисты отмечали, что такого столпотворения шикарных дам, мужчин в цилиндрах и больших авто никогда не видели ни в Лондоне, ни в Париже.

Модный "Harper`s magazine" (тот самый, на который во времена НЭПа у нас ориентировалась Эллочка-людоедка Ильфа и Петрова), тем не менее, с сожалением пишет об упадке культуры и вкуса среди нуворишей как из Европы, так и из США.

"В час ночи, во время второго года ужасающей войны думалось о гуле артиллерийских орудий под Верденом. Но после дивертисмента, на сцене ресторана появляется группа женщин, одетых в костюмы сестёр милосердия. И они начинают отплясывать непристойные танцы под одобрительный хохот публики".

Времена не меняются, и высказывания журналистов о том, что огрубение нравов идёт рука об руку с обогащением и стремлением быстрее прожрать эти лёгкие деньги, актуально и сегодня.

Местная американская пресса приводила пример из жизни новых миллионеров. Один из них потребовал своё новое авто: оказалось, что в нём его жена отправила свою канарейку к ветеринару. Недолго думая, нувориш покупает новое авто специально для канарейки, где везучая птичка и катается на потеху его друзей. Действительно, когда много денег, куда их деть. Только канарейке.

Последние сто лет показали, что Штаты всё так же продолжают паразитировать на европейском и мировом золоте, исправно разжигая военные конфликты, войны, при этом снабжая всем необходимым и тех, и этих. А в случае надобности, могут под занавес и встать на сторону победителей. И тогда, последние, берегитесь. Вас обдерут, как липку.