На Украину едут пятьдесят американских "генералов"

Конечно, речь не идёт о какой-то массовой делегации высокопоставленных американских военных на украинскую землю. Хотя, и так всем ясно, что натовские генералы участвуют в планировании боевых операций ВСУ. Просто Пентагон принял решение об отправке на Украину в рамках нового пакета военной помощи пятьдесят боевых машин пехоты "Брэдли", а они как раз-таки и названы в честь американского генерала времён Второй мировой войны.

Что ж, в этой новости, помимо плохого, есть и хороший момент. Военная техника советского производства на Украине подходит к концу, что говорит об эффективной работе наших Вооружённых сил. Но сможем ли мы также эффективно бороться с новыми образцами западного вооружения?

Новые они, конечно, относительно. Эта техника уже давно снята с вооружения США. Тем не менее, для России эти БМП новые в том смысле, что до сего времени наши бойцы с ней не сталкивались. И по отношению к ним надо будет вырабатывать новые приёмы борьбы — боевые "лайфхаки".

Итак, попробуем разобраться, насколько БМП "Брэдли" представляет собой сейчас реальную боевую единицу, или это просто помощь из разряда "нате вам боже, что нам негоже".

Первое, что бросается в глаза, глядя на БМП "Брэдли", это размеры. Американская машина гораздо выше нашего аналога БМП-2, почти на полметра. И уже одно это увеличивает заметность "американца" на поле боя. Особенно выделяется башня машины. Она гораздо габаритнее, чем у нашего аналога. И если "Брэдли" даже спрятать в окоп, то её "голова" всё равно будет торчать как кочан на капустной грядке. Башня же нашей БМП гораздо ниже.

Ну что ж, это хорошо — нам целиться в неё будет проще. И в этой связи можно сделать лирическое отступление и заметить, что западная военно-инженерная мысль почему-то тяготеет к созданию громоздких и кургузых боевых машин. Эта традиция, похоже, у них тянется с Первой мировой, с первых больших и неповоротливых танков. А из Второй мировой можно вспомнить наш Т-34 и их "Шерман". И наш танк в сравнении с американцем выглядит поменьше и поизящнее.

Наши конструктора создают более приземистые низенькие машины, и это естественно повышает их выживаемость на поле боя. Понятно, что увеличенные габариты, позволяют комфортнее расположиться экипажу. Но боевая машина — это не автомобиль класса GT. Главное, чтобы в ней было удобно воевать и эффективно побеждать, а не путешествовать на дальние расстояния.

Но вернёмся к характеристикам.

Другое большое отличие "Брэдли" от БМП-2 — это масса. "Американец" гораздо тяжелее. Модификации первого поколения весили 22 т, а версии последних годов выпуска доходили и до 33 т. Для сравнения — вес БМП-2 всего около 15 т.

Если сравнивать с другой, более современной БМП-3, то наша машина, конечно, тоже значительно потяжелела. С дополнительной броневой защитой её вес тоже достигнет 22 т. Но при этом БМП-3 имеет 100-мм пушку, что делает её на голову сильнее американского аналога.

Большая масса противника, конечно, означает, что его машина лучше защищена бронёй. Не вдаваясь в скучные цифры по толщине брони, заметим только, что американские конструкторы, добились устойчивости лобовой части своей машины к огню 30-мм автоматических пушек наших БМП-2. Но борта остались всё так же уязвимыми.

Но, кстати, тюнинг по броне не помогает "Брэдли" от огня обычных противотанковых гранатомётов. Во время второй иракской войны, при боях в городских кварталах американцы потеряли немало единиц этой техники от выстрела из-за угла. При этом, надо отметить и сильную сторону их применения в этой войне.

Благодаря установленному на башне машины противотанковому ракетному комплексу, "Брэдли" стали главными истребителями иракских танков. И это общеизвестный факт. Казалось бы, вовсю разрекламированные, мощные и тяжёлые американские танки "Абрамс" должны были взять первое место по этой части. Но нет. Американский БМП оказался эффективнее в деле уничтожения иракских танков нашего, советского производства. Хотя и понятно, что эти танки были устаревших образцов.

Наши БМП также оснащены противотанковым ракетным комплексом, но основное вооружение, под которое создавалась и американская, и советская БМП — это автоматическая пушка. У американца — калибр 25-мм, у нас — 30 мм. И этим всё сказано. Но "Брэдли" может взять на борт боекомплект почти в два раза больше, чем наша машина. И это позволит "американцу" находиться на поле боя без пополнения боеприпасами гораздо дольше, чем нашей машине.

25-мм американская пушка представляет реальную угрозу для наших менее бронированных БМП-1,2, БТР-80. А вот наша 30-мм пушка для них менее опасна.

Впрочем, мы уже противостояли своей же 30-мм пушке и своим украинским "братьям" на БМП-2. И думается, что необходимые боевые "лайфхаки" нами выработаны.

А как "Брэдли" поведёт себя на украинском бездорожье — большой вопрос.

Побочным эффектом борьбы за бронезащищенность стало ухудшение ходовых качеств БМП "Брэдли", хотя если смотреть по базовой модификации, характеристики и американской, и российской машин выглядят примерно одинаково.

И американец, и россиянин способны преодолевать сходные препятствия на бездорожье. Во всяком случае, по заявленным данным. Коренное отличие нашей машины — это способность брать водные преграды вплавь. Первые модификации "Брэдли" плавать не умели. В поздних версиях, да и то не во всех, эта возможность появилась. Но в любом случае, как понравится американской "ходовке" украинская земля, покажет время.

Как уже отмечалось, американцы создали целый ряд модификаций БМП. И если говорить применительно к Украине, то США собирается поставить туда версию, разработанную после иракской операции 1991 года "Буря в пустыне" — ODS/ODS-E (Operation Desert Storm/Operation Desert Storm — Engineer). Собственно, это видно из названия. Desert Storm — Буря в пустыне.

Она не сильно отличается от базовой версии по набору вооружений и техническим характеристикам. Её главная "фишка" — электроника. БМП оснащена системой связи со спутниками и другими машинами, с таким же оборудованием. Вся информация о поле боя выводится на дисплей командира машины в виде единой карты, что позволяет оперативно оценивать обстановку и принимать решение на бой.

И с этой точки зрения, учитывая наши недостатки в автоматизированных системах управления боем, "Брэдли", конечно, может оказаться серьёзным соперником. "Американец" видит и чувствует поле боя гораздо лучше. Но в этом есть и обратная сторона. "Умная" американская БМП будет видеть на поле боя в качестве "своих" только такие же "умные" машины и не видеть другую украинскую технику. Что может создать путаницу и неразбериху в боевом управлении, вплоть до огня по "своим".

Конечно, противника нельзя недооценивать. Но учитывая весь набор недостатков БМП "Брэдли", думается, что для наших вооружённых сил эти американские "генералы" плохой погоды не сделают.