Танки "Леопард" для ВСУ: Польша идёт ва-банк

Польское правительство поставит танки "Леопард" ВСУ без разрешения Германии. Премьер Польши Матеуш Моравецкий обвинил Берлин в том, что тот делает ставку на российский газ.

Моравецкий поставит ВСУ "Леопарды" без разрешения на экспорт

Депутат от правящей партии Радослав Фогель уверен, что польское правительство поставит танки "Леопард" ВСУ без разрешения Германии.

"Решение будет за президентом, правительством, министром обороны, но я думаю, что слова премьер-министра вполне понятны", — сказал депутат от партии "Право и справедливость" (ПиС), комментируя Polsat слова премьера страны Матеуша Моравецкого.

Ранее Моравецкий сказал Рolsat, что "согласие (Германии) здесь второстепенно":

"Мы это согласие либо получим быстро, либо сами сделаем так, как надо".

В рамках форума в Давосе в интервью CNN глава польского правительства подчеркнул, что Польша уже отправила на Украину 250 "наших танков", а "танки "Леопард" являются частью нашего следующего пакета помощи Украине".

На вопрос, почему Польша сначала не отправила танки "Леопард" на Украину, а затем попросила бы Берлин о реэкспорте, премьер-министр ответил, что "критически важнее", отправит ли Германия "Леопарды" сама.

14 дополнительных танков из Польши — это не фактор, меняющий ситуацию. Но "если Франция, а тем более Германия, и другие страны дадут по 20-30 танков", то это может иметь большое значение для Украины, подчеркнул премьер.

Моравецкий не доверяет Берлину и идёт ва-банк

Глава польского правительства, комментируя нерешительность Берлина, отметил, что "многие немецкие политики до сих пор застряли в прежней эпохе" и делают ставку на "одну карту — российский газ".

Моравецкий также выразил обеспокоенность прежними заявлениями нового главы министерства национальной обороны Германии Бориса Писториуса. Какими — Моравецкий не пояснил, однако день назад Писториус признал, что Германия "вовлечена в войну, косвенно", и добавил, что ведомству предстоит "адаптироваться к новой ситуации", которая сложилась из-за конфликта на Украине.

Одной из немногих внешнеполитических позиций, раскопанных в отношении Писториуса немецкими СМИ, был его призыв в 2018 году отказаться от санкций в отношении Росси (по Крыму), назвав их экономически болезненными для Германии и неэффективными в оказании давления на Москву .

Решающим, конечно, является мнение канцлера Олафа Шольца, а не Писториуса. А Шольц заявил, что Берлин согласится на отправку своих танков только после того, как Вашингтон отправит Киеву свои новейшие танки ("Абрамс"). По мнению Фогеля — это ультиматум Берлина Вашингтону. Подчеркнём, что в последнем американском пакете помощи Украине танки "Абрамс" не фигурируют.

В Германии отметили, что самовольная передача "Леопардов" Украине без разрешения правительства Германии будет расцениваться как нелегальная. Нарушение экспортных правил оружия грозит ответственным лицам в Польше тюремными сроками.

В пятницу в Рамштайне (Германия) состоится встреча Контактной группы по Украине, в которую входят около 50 стран и организаций, для обсуждения военной помощи Украине.

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